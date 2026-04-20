Свят

Тръмп: Печеля война, с много, нещата вървят изключително добре

Тръмп: Резултатите в Иран ще бъдат невероятни... точно както във Венецуела

Обновена преди 32 минути / 20 април 2026, 19:08
Тръмп: Печеля война, с много, нещата вървят изключително добре
Източник: EPA/БГНЕС

"Печеля война, с много, нещата вървят изключително добре, нашата армия е невероятна".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Врагът е объркан... но въпреки това осъзнава, че флотът му е напълно унищожен, военновъздушните му сили са преминали на по-тъмни писти, нямат противоракетно или противовъздушно оборудване, бившите им лидери почти ги няма. Това е, в допълнение към всичко останало, смяна на режима! И може би най-важното от всичко, блокадата, която няма да премахнем, докато няма „сделка“, напълно унищожава Иран. Те губят по 500 милиона долара на ден, прекомерна сума, дори в краткосрочен план. Антиамериканските медии с фалшиви новини се надяват Иран да спечели, но това няма да се случи, защото аз командвам! Точно както тези непатриотични хора използваха всяка капка от ограничените си сили, за да се борят с мен на изборите, те продължават да го правят с Иран. Резултатът ще бъде същият - той вече е!", написа Тръмп.

"Израел никога не ме е убеждавал за войната с Иран, но станалото на 7 октомври затвърди убеждението ми, че Иран никога не може да има ядрено оръжие".

Обяви по-рано днес в социалната си мрежа Тръмп.

"Гледам и чета фалшиви новини, експерти и анкети, с пълно недоверие. 90% от това, което казват, са лъжи и измислени истории, а анкетите са манипулирани, точно както бяха манипулирани президентските избори през 2020 г.", обяви Тръмп, въпреки че няма никакви доказателства за манипулация на вота, който той загуби от Джо Байдън.

"Край с г-н добро момче!": Иран отхвърля обявените от Тръмп нови мирни преговори

"Точно както резултатите във Венецуела, за които медиите не обичат да говорят, резултатите в Иран ще бъдат невероятни - и ако новите лидери на Иран (смяна на режима!) са умни, Иран може да има чудесно и проспериращо бъдеще!", добави Тръмп.

Днес делегация от САЩ, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, пристига в Пакистан за преговори с Иран два дни преди да изтече примирието между Вашингтон и Пакистан.

Тръмп заяви пред "Блумбърг", че е "малко вероятно" да удължи двуседмичното примирие.

В отделно интервю за "Пи Би Ес" той предупреди, че ако примирието приключи без мирно споразумение, "ще започнат да падат много бомби"

"Ще хвърляме бомби отново" - Тръмп заплаши Техеран.

Попитан дали Иран ще участва в разговорите, планирани за понеделник в Исламабад, Тръмп заяви, че не знае.

"Те трябва да са там. Ние се договорихме да бъдем там", каза той.

"Нямаме планове за следващ кръг преговори и не е взето решение по този въпрос", заяви от своя страна говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Иран ядрено оръжие САЩ
Последвайте ни
Президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика Народното събрание

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

Мадяр: Унгария ще изпълнява заповедите за арест на МНС

Почина Красимир Райдовски

Как да увеличите бъдещата си пенсия: Всичко за трите стълба на пенсионното осигуряване у нас

pariteni.bg
Новата C-класа на Mercedes обещава да е комфортна като S-класата

carmarket.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тир падна в пропаст край Прохода на Републиката

България Преди 49 минути

Какви нарушения записаха камерите в изборната нощ

България Преди 1 час

Слави Трифонов след изборите: Преброих си приятелите!

България Преди 3 часа

Колко депутата ще има „Прогресивна България”

България Преди 4 часа

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 5 часа

Повишиха риска от мегаземетресение в Япония

Свят Преди 5 часа

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

България Преди 5 часа

Какво следва след изборите: Конституционната процедура стъпка по стъпка

България Преди 5 часа

Студенти от Vivacom Техническа академия разработват бъдещето на индустрията с Private 5G решения

Любопитно Преди 5 часа

Сянка, защита и спокойствие на открито

Любопитно Преди 6 часа

Румен Радев побеждава безапелационно и в преференциалния вот

България Преди 6 часа

Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

Свят Преди 6 часа

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

Свят Преди 6 часа

Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Свят Преди 6 часа

Трайков: Изпълнихме основната си задача като служебно правителство

България Преди 6 часа

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg