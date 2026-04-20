Тръмп: Печеля война, с много, нещата вървят изключително добре

"Печеля война, с много, нещата вървят изключително добре, нашата армия е невероятна".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Врагът е объркан... но въпреки това осъзнава, че флотът му е напълно унищожен, военновъздушните му сили са преминали на по-тъмни писти, нямат противоракетно или противовъздушно оборудване, бившите им лидери почти ги няма. Това е, в допълнение към всичко останало, смяна на режима! И може би най-важното от всичко, блокадата, която няма да премахнем, докато няма „сделка“, напълно унищожава Иран. Те губят по 500 милиона долара на ден, прекомерна сума, дори в краткосрочен план. Антиамериканските медии с фалшиви новини се надяват Иран да спечели, но това няма да се случи, защото аз командвам! Точно както тези непатриотични хора използваха всяка капка от ограничените си сили, за да се борят с мен на изборите, те продължават да го правят с Иран. Резултатът ще бъде същият - той вече е!", написа Тръмп.

"Израел никога не ме е убеждавал за войната с Иран, но станалото на 7 октомври затвърди убеждението ми, че Иран никога не може да има ядрено оръжие".

Обяви по-рано днес в социалната си мрежа Тръмп.

"Гледам и чета фалшиви новини, експерти и анкети, с пълно недоверие. 90% от това, което казват, са лъжи и измислени истории, а анкетите са манипулирани, точно както бяха манипулирани президентските избори през 2020 г.", обяви Тръмп, въпреки че няма никакви доказателства за манипулация на вота, който той загуби от Джо Байдън.

"Край с г-н добро момче!": Иран отхвърля обявените от Тръмп нови мирни преговори

"Точно както резултатите във Венецуела, за които медиите не обичат да говорят, резултатите в Иран ще бъдат невероятни - и ако новите лидери на Иран (смяна на режима!) са умни, Иран може да има чудесно и проспериращо бъдеще!", добави Тръмп.

Днес делегация от САЩ, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, пристига в Пакистан за преговори с Иран два дни преди да изтече примирието между Вашингтон и Пакистан.

Тръмп заяви пред "Блумбърг", че е "малко вероятно" да удължи двуседмичното примирие.

В отделно интервю за "Пи Би Ес" той предупреди, че ако примирието приключи без мирно споразумение, "ще започнат да падат много бомби"

"Ще хвърляме бомби отново" - Тръмп заплаши Техеран.

Попитан дали Иран ще участва в разговорите, планирани за понеделник в Исламабад, Тръмп заяви, че не знае.

"Те трябва да са там. Ние се договорихме да бъдем там", каза той.

"Нямаме планове за следващ кръг преговори и не е взето решение по този въпрос", заяви от своя страна говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.