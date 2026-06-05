Свят

Нова ваксина, проектирана от изкуствен интелект, може да предотврати пандемии и да спаси милиони животи

„Суперантигенът“, известен като „универсална ваксина“, е разработен чрез машинно обучение в Кеймбриджкия университет и е предназначен да се бори с редица вируси, докато те мутират

5 юни 2026, 12:14
Нова ваксина, проектирана от изкуствен интелект, може да предотврати пандемии и да спаси милиони животи
Източник: iStock/Getty Images

Н ова ваксинална технология, създадена с помощта на изкуствен интелект, би могла да осигури имунитет срещу цели семейства вируси и да защити хората от всякакви бъдещи мутации само с една инжекция.

Според учените, провели изследването, методът може да спре пандемиите още преди да са започнали, като по този начин спаси милиони животи и помогне на държавите да избегнат налагането на локдауни.

Новото изследване сочи, че технологията може също така да осигури широка защита срещу хиляди варианти на вируси, като например Ебола.

Учени разработват ваксина срещу вируси с пандемичен потенциал

„Суперантигенът“ се разработва с помощта на машинно обучение, което анализира минали и настоящи епидемии, за да определи какво е необходимо на вирусите, за да оцелеят.

Първото в света изпитване върху хора показва, че ваксината срещу коронавирус, произведена по тази технология, е безопасна, като предстои над 200 души да бъдат привлечени за проучване от фаза II.

Експертите описват метода като „голяма промяна на парадигмата“ спрямо настоящата „реактивна“ система, която „трудно удържа темпото“, докато болестите се развиват.

Сегашните ваксини използват антигени от специфични щамове на вируси, които вече са открити у хората.

Универсалната ваксина срещу Сарбеко-коронавируси (Sarbeco coronavirus), разработена от Кеймбриджкия университет и биотехнологичната компания DIOSynVax, обаче обединява характеристики, които са общи за цялото семейство вируси.

Изследователите вземат всички налични данни за генетични секвенции на коронавируси, регистрирани от програмите за надзор по целия свят, за да създадат „суперантиген“.

Възможно е да се създаде универсална противогрипна ваксина

Професор Джонатан Хийни от лабораторията по вирусни зоонози към Департамента по ветеринарна медицина на Кеймбриджкия университет заявява: „Това, на което ни научи пандемията от COVID-19, е колко бързо можем да правим ваксини, но ние все още използваме старата парадигма. Тук става въпрос за създаването на една ваксина, която ще ги обхване всички въз основа на техните родствени връзки“.

Ваксината предизвиква имунен отговор срещу SARS-CoV-2 и SARS

Първата фаза на клиничното изпитване, публикувана в списанието „Journal of Infection“, включва 49 здрави доброволци на възраст между 18 и 50 години, които са си поставили ваксината в Кеймбридж и Саутхемптън. Тя е била приложена като ДНК ваксина чрез микрофлуидна струя.

Методът без игла използва тънка колкото косъм течна струя под високо налягане, за да вкара компонентите на ваксината директно в клетките на кожата.

Изследователите установяват, че инжекцията е безопасна и че задейства имунен отговор срещу SARS-CoV-2 и SARS, както и срещу сродни вируси по прилепите, които потенциално биха могли да прескочат от животни върху хора.

Предишно проучване върху животни също установява, че ваксината предизвиква силен имунен отговор срещу редица коронавируси.

Очаква се изпитването от втора фаза да включва „над 200 или повече души“, казва проф. Хийни.

Той се надява, че технологията може да преобърне правилата на играта, правейки ваксините „много по-добри, с по-широк спектър и осигуряващи по-стабилна защита“.

Проф. Хийни споделя, че е пътувал по време на различни епидемии, но тази, която „наистина е оставила отпечатък“, е била епидемията от Ебола в Западна Африка от 2013 до 2016 г.

В момента има друга епидемия от Ебола в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда, причинена от вируса Бундибугио (bundibugyo).

„Има много вируси наоколо и щом ги открием, започваме да ги преследваме, но трябва да променим тази парадигма“, допълва той.

Екипът също така се стреми да напредне в разработването на ваксина срещу птичи грип, който проф. Хийни описва като „голяма глобална заплаха“.

Източник: Sky News    
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