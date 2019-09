Д оналд Тръмп обясни, че цветът на кожата му има оранжев оттенък по видеата и на снимките заради използването на енергоспестяващи лампи.

На среща с членове на Републиканската партия и град Балтимър президентът на САЩ обърна внимание на лампите от нов тип и заяви, че те "са много по-скъпи от старите, неярки, но добре работещи лампички".

При това на тяхната светлина изглеждам къде по-зле, добави той.

"Лампичките, които ни карат да използваме, за мен са лоши най-вече, защото аз през цялото време изглеждам оранжев", каза Тръмп, предизвиквайки смях сред присъстващите.

