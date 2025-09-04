Свят

Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Още три университета от Бръшляновата лига сключиха сделки с властите

4 септември 2025, 07:09

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон
Путин: Зеленски да дойде в Москва
Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Ф едерален съдия постанови вчера, че правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп е спряло незаконно грантове в размер на около 2,2 милиарда долара, отпуснати на Харвардския университет, и не може повече да прекъсва финансирането за изследвания на престижното висше училище от Бръшляновата лига, съобщи Ройтерс.

Решението на съдийката Алисън Бъроус в Бостън е голяма правна победа за Харвард, докато университетът опитва да сключи сделка, която би могла да доведе до край на конфликта на Белия дом с най-стария и най-богат университет в страната, посочи агенцията.

Базираната в Кеймбридж, Масачузетс, институция се превърна в централен фокус на кампанията на администрацията да използва федералното финансиране, за да наложи промени в американските университети, които по думите на Тръмп са обзети от антисемитски и „радикално леви“ идеологии.

Още три университета от Бръшляновата лига сключиха сделки с властите, включително Колумбийският университет, който през юли се съгласи да плати 220 милиона долара, за да възстанови федералното финансиране за научни изследвания, което бе спряно заради обвинения, че университетът е позволил антисемитизмът да процъфтява в кампуса.

Както при Колумбийския университет, администрацията на Тръмп предприе действия срещу Харвард, свързани с пропалестинското протестно движение, което разтърси неговия кампус и други университети след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и войната на Израел в Газа.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Харвардски университет Доналд Тръмп Федерално финансиране Съдебно решение Антисемитизъм Пропалестински протести Американски университети Конфликт Израел-Хамас Колумбийски университет Федерален съдия
Мъж загина при катастрофа с АТВ в Пловдив

Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Защо инвеститорите бягат към злато и сребро

Водородът не е мъртъв: BMW представи новата си система с горивни клетки

НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен

Android получава нови функции за по-лесно писане

Топло, но облачно в четвъртък - може да вали

Нов протест на "Правосъдие за всеки"

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Сделката между ЕС и МЕРКОСУР е на път да стане

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

Отхвръкнал от пътя камък счупи главата на шофьор на камион

Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас

Никола Николов-Паскал остава на свобода

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Автобус се преобърна в Турция, десетки ранени

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

