Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Ф едерален съдия постанови вчера, че правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп е спряло незаконно грантове в размер на около 2,2 милиарда долара, отпуснати на Харвардския университет, и не може повече да прекъсва финансирането за изследвания на престижното висше училище от Бръшляновата лига, съобщи Ройтерс.

Решението на съдийката Алисън Бъроус в Бостън е голяма правна победа за Харвард, докато университетът опитва да сключи сделка, която би могла да доведе до край на конфликта на Белия дом с най-стария и най-богат университет в страната, посочи агенцията.

BREAKING: trump takes another HUGE L, as a federal judge just ruled that trump ILLEGALLY froze research funds from Harvard.



He has now lost more than 130 cases.

You're not a king, bitch. pic.twitter.com/R3uAjvx0vn — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) September 3, 2025

Базираната в Кеймбридж, Масачузетс, институция се превърна в централен фокус на кампанията на администрацията да използва федералното финансиране, за да наложи промени в американските университети, които по думите на Тръмп са обзети от антисемитски и „радикално леви“ идеологии.

Още три университета от Бръшляновата лига сключиха сделки с властите, включително Колумбийският университет, който през юли се съгласи да плати 220 милиона долара, за да възстанови федералното финансиране за научни изследвания, което бе спряно заради обвинения, че университетът е позволил антисемитизмът да процъфтява в кампуса.

Както при Колумбийския университет, администрацията на Тръмп предприе действия срещу Харвард, свързани с пропалестинското протестно движение, което разтърси неговия кампус и други университети след нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и войната на Израел в Газа.