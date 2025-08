В предупреждение към Русия Тръмп нареди препозициониране на две ядрени подводници

В предупреждение към Русия президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че нарежда препозициониране на две американски ядрени подводници "заради силно провокативните изявления" на бившия президент на Русия Дмитрий Медведев, който повдигна въпроса за война в онлайн публикация, информира Асошиейтед прес.

Тръмп написа в социалната си мрежа, че въз основа на "силно провокативните изявления" на Медведев е "наредил две ядрени подводници да бъдат позиционирани в подходящи региони, в случай че тези глупави и подстрекателски изявления са нещо повече от това".

Президентът на САЩ добави, че "думите са много важни и често могат да доведат до непредвидени последици" и изрази надежда, че "това няма да е един от тези случаи".

Тръмп дава краен срок на Путин да покаже сериозни намерения

Асошиейтед прес отбелязва, че не е станало ясно какви последици ще има заповедта на Тръмп за американските ядрени подводници, които редовно патрулират в горещите точки на света, но посочва, че тя идва в деликатен момент в отношенията на администрацията на САЩ с Москва.

По-късно в петък Тръмп заяви, че е разтревожен от отношението на Медведев.

"Той е дързък", каза Тръмп в интервю за Нюзмакс (Newsmax).

