Байдън предупреди: "Това са мрачни дни под управлението на Тръмп"

Б ившият президент Джо Байдън предупреди, че страната е изправена пред „мрачни дни“ под управлението на президента Доналд Тръмп, заявявайки, че изпълнителната власт „изглежда прави всичко възможно, за да разруши Конституцията“, пише CNN.

„Те го правят твърде често с помощта на Конгрес, който просто безучастно действа и е упълномощен от най-висшата инстанция в страната. Решенията, които са взели, Боже мой“, каза Байдън, докато говореше на годишната гала вечер на Националната адвокатска колегия в Чикаго.

„Хора, в живота ни, в живота на нашата нация, има моменти, толкова сурови, че разделят всичко, което е било преди това, от всичко, което е последвало. Моменти, които ни принудиха да се изправим пред суровата истина за себе си, нашите институции и самата демокрация“, продължи той. „Според мен ние се намираме в такъв момент от американската история, отразен във всяко жестоко намесване на изпълнителната власт, всяко отмяна на основните свободи, всяко ерозиране на дългогодишния установен прецедент.“

Байдън не спомена Тръмп по име, а вместо това го нарече „този човек“ и твърди, че американският народ започва да осъзнава необходимостта от съдебни проверки на изпълнителната власт.

