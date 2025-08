Джо Байдън: Тръмп атакува върховенството на закона и правата

Б ившият президент Джо Байдън изрази притеснение в четвъртък относно нападките срещу върховенството на закона и заплахите за гражданските права при управлението на президента Доналд Тръмп, в една от най-острите си критики към новата администрация, откакто напусна поста.

Байдън, който говори пред Националната адвокатска асоциация в Чикаго, не спомена Тръмп поименно, но посланието му беше ясно по време на реч, продължила около 20 минути.

„Не може да се прикрие, това са мрачни дни“, заяви Байдън пред почти 1100 членове на преобладаващо чернокожата юридическа организация.

Изказването му напомни, поне по тон, някои от предишните му коментари за Тръмп, в които го представяше като заплаха за демокрацията и върховенството на закона.

„Намираме се, според мен, в такъв момент от американската история, отразен във всяка жестока инициатива на изпълнителната власт, всяко отстъпление от основни свободи, всяка ерозия на отдавна утвърдени прецеденти“, каза той.

Байдън също така критикува администрацията за опитите ѝ да „заличи истината“ и упрекна Конгреса, че „стои отстрани“ и не контролира властта на изпълнителната власт.

„Приятели, трябва да се изправим пред тежката истина за тази администрация, а тя е, че се опитва да заличи всички постижения, които реализирахме при моето управление“, продължи Байдън. „Да заличи историята, вместо да я създава. Да заличи справедливостта, равенството, самата идея за правосъдие. И това не е преувеличение. Това е факт.“

Наричайки администрацията „жестока“, той посочи случаи с „имигранти, които са законно в страната ... и биват извеждани с белезници“. Той също така разкритикува нападките на администрацията срещу адвокатски кантори и медии.

Речта на Байдън не беше просто политическа поза. Тя представляваше и смесица от мемоари и урок по история. По обичайния си начин той преплете лични истории, ранната си близост с чернокожата общност във Уилмингтън, Делауеър, времето си като млад обществен защитник след бунтовете през 1968 г. и наследството на менторите, които са го оформили.

Той припомни убийството на д-р Мартин Лутър Кинг, като каза: „Не само че видях болката. Аз я почувствах.“ И похвали бившия президент Линдън Джонсън за подписването на Закона за гражданските права.

Байдън също така подчерта ролята си в назначаването на повече чернокожи жени за съдии от всеки друг президент и посочи избора на Камала Харис за вицепрезидент.

Той припомни на присъстващите и подкрепата на администрацията си за исторически чернокожите колежи и университети (HBCUs).

Всяка от тези точки беше посрещана с аплодисменти от публиката, сред която беше и преподобният Джеси Джаксън, който също бе удостоен с отличие от организацията.

Речта на Байдън не се отклоняваше, както понякога се случва. В нея имаше ясна водеща мисъл: Америка си заслужава да бъде защитавана. „Няма нещо в историята на нашата страна, което да не сме успели да постигнем“, каза той. „Ние сме единствената нация в света, която излиза от всяка криза по-силна, отколкото е била преди нея.“

