С поред доклад на „Уолстрийт джърнъл“ президентът Доналд Тръмп има интерес към закупуването на Гренландия, която е самоуправляваща се провинция на Дания.

"Новината" бързо обиколи медиите и социалните мрежи, предизвиквайки отзвук.

Расмус Ярлов, представител от партията на консерваторите в датския парламент, веднага сподели доклада на "Уолстрийт джърнъл" с коментар: „От всичко, което няма да се случи, това е най-невероятно. Забрави за това.“

Out of all things that are not going to happen this is the most unlikely. Forget it. https://t.co/0ChJvOVJW7

На 16 август гренландското Министерство на външните работи публикува в Туитър: „Гренландия е богата на ценни ресурси като минерали, най-чистата вода и лед, риба, морска храна, възобновима енергия и приключенски туризъм. Отворени сме за бизнес, не за продажба.“

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale❄️🗻🐳🦐🇬🇱 learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC