Тръмп за победата на Милей на изборите в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че президентът на Аржентина Хавиер Милей е получил „голяма помощ“ от САЩ за победата си на частичните избори, след като администрацията на Тръмп предложи спасителен пакет на стойност 40 милиарда долара, за да подкрепи Милей преди изборите, предаде Ройтерс.

В изказване по време на азиатската си обиколка Тръмп похвали неочаквано „голямата“ по думите му победа на Милей и каза, че тя е „нещо великолепно“.

„Той получи много помощ от нас. Той получи много помощ. Аз изразих подкрепата си за него по много категоричен начин“, заяви Тръмп и също така похвали някои от най-високопоставените си служители, включително министъра на финансите Скот Бесънт, който отговаряше за финансовата подкрепа за Аржентина.

„Ние обръщаме доста голямо внимание на страните в Южна Америка. Доста силно се съсредоточаваме върху Южна Америка“, посочи Тръмп.

Резултатите от изборите означават, че Милей получава мандат да продължи с радикалните си икономически реформи въпреки ширещото се недоволство от строгите му мерки за икономии, коментира Ройтерс.

BREAKING 🚨 President Trump just gave a HUGE shoutout to Javier Milei for his “Landslide Victory”



MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN 🇺🇸 🤝 🇦🇷 pic.twitter.com/76aNkskW5t — MAGA Voice (@MAGAVoice) October 27, 2025

Подкрепата на Тръмп за Милей преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда щатски долара, който вече бе подписан, както и предложение за инвестиционен механизъм за дълг на стойност 20 милиарда долара.

„Спечелихме много пари от тези избори, защото облигациите се повишиха. Целият им кредитен рейтинг се е повишил“, каза Тръмп, но добави, че САЩ „не правят това самоцелно, само заради парите“.

Милей постигна голяма победа

Бесънт, който придружава Тръмп, нарече помощта „мост“ на подкрепа за икономическия проект на Милей.

„Той се бори със 100 години на лоша политика“, заяви Бесънт пред репортери. „Той ще надделее над тях благодарение на подкрепата на САЩ“, добави американският финансов министър.

Международната рейтингова агенция „Фич“ (Fitch Ratings) каза миналата седмица, че американската подкрепа за аржентинските пазари е предотвратила понижаване на кредитния рейтинг на страната, но добави, че Аржентина се нуждае от по-широкообхватен план за възстановяване на валутните си резерви, за да може той да бъде повишен.