Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

За възможността за трети мандат, Тръмп заяви: "Дали я изключвам? Вие ще кажете…"

27 октомври 2025, 16:08
Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Китайският външен министър призова за край на търговските войни

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Тръмп пристигна в Япония

Руската ПВО свали 40 дрона над Москва, затвориха две летища

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

А мериканският президент Доналд Тръмп изключи възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите през 2028 г., както предлагат някои от поддръжниците му с оглед на възможността републиканецът да изкара трети мандат в Белия дом, предаде "Ройтерс".

"Ще ми бъде разрешено да направя това", коментира Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс 1". "Но няма да го направя. Мисля, че е прекалено сладък (пост). Да, бих изключил тази възможност, защото е твърде сладка", обясни Тръмп.

Това бе поредното изказване от страна на президента републиканец по тема, с която той се заиграва публично, откакто встъпи в длъжност, а напоследък той раздава в Белия дом шапки с надпис "Тръмп 2028".

Според 22-ата поправка на Конституцията на САЩ един и същ президент не може да управлява повече от два мандата. Симпатизанти на Тръмп обаче предложиха това ограничение да бъде заобиколено, като той заеме поста вицепрезидент. Идеята е друг кандидат да бъде избран за президент, след което да се оттегли от поста и Тръмп отново да застане начело на Белия дом. Политическите му опоненти обаче оспорват законността на този план.

Тръмп коментира възможността да управлява за трети президентски мандат с думите: "Много бих искал да го направя. Имам най-добрите резултати (в проучванията на общественото мнение) досега".  

Запитан, дали изключва възможността за трети мандат, Тръмп отговори: "Дали я изключвам? Вие ще кажете…".

Републиканецът отбеляза и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио са чудесни хора, които могат да се кандидатират за президентския пост. "Мисля, че ако някога се явят в тандем като кандидатпрезидентска двойка, те ще бъдат непобедими", заключи Тръмп. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Доналд Тръмп трети президентски мандат Конституция на САЩ
Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 минути

Кадрите показаха и проблясъци от рижавите коси на принцеса Лилибет и принц Арчи, наследени от баща им,

Новият флагман е за истинските приключенци

Технологии Преди 10 минути

Върховият смарт часовник на Huawei е готов за всякакви предизвикателства

<p>ЕК не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС</p>

Свят Преди 1 час

Европейското законодателство предвижда постоянни запаси от горива за срок от 90 дни

Турция върна в България обвинен за убийство

Теми в развитие Преди 1 час

Турските власти са експулсирали 10 бегълци

Митничари хванаха 3454 сексуални стимуланти и анаболни стероиди

България Преди 1 час

Двете пратки са били с направление от България за Великобритания

Скандалът около Епстийн: Гислейн Максуел се хвалила с интимна среща с Джордж Клуни

Свят Преди 1 час

Вирджиния Джуфре споделя в мемоарите си, че Максуел често се хвалила с миналите си любовни авантюри

Странните неща, които могат да се случат с мъжете по време на секс

Любопитно Преди 2 часа

Човешката сексуалност наистина е сложно преживяване и то такова, което ни засяга и се влияе както от физически, така и от емоционални фактори

Снимката е илюстративна

Детектив почина след процедура за бразилско повдигане на дупето

Свят Преди 2 часа

Детектив Алиша Стоун е била приета по спешност в болница, след като е открита в безсъзнание в хотелската си стая

Шокиращо видео: Военен самолет едва не удари Tesla на магистрала

Любопитно Преди 2 часа

Военният самолет OA-1K Skyraider II с турбовитлов двигател на Националната гвардия на Оклахома бил на тренировъчна мисия от базата Will Rogers Air National Guard Base в четвъртък, когато екипажът усетил повреда в двигателя

<p>След година тайна връзка Хю Джакман и Сътън Фостър се появиха за първи път заедно</p>

Любопитно Преди 2 часа

След година на тайна връзка, актьорите дебютираха публично на премиерата на „Song Sung Blue“ в Лос Анджелис, демонстрирайки любовта си пред камерите

Израел няма да приеме турски сили в Газа по плана на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Някога добрите турско-израелски отношения се влошиха по време на войната в Газа

<p>Мариан Бачев с позиция след ареста на актьора Росен Белов</p>

България Преди 3 часа

Това е първото изявление на министъра след задържането на актьора

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Свят Преди 3 часа

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари

<p>Григор Димитров с най-лошо класиране от 2019 година</p>

Любопитно Преди 3 часа

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

25-годишен брак приключи заради парче торта

Любопитно Преди 3 часа

