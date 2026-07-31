Тръмп изпраща Къшнър и Уиткоф в Украйна, постави под въпрос производството на „Пейтриът“

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви пред „Файненшъл таймс“, че неговите пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще посетят Украйна за първи път през следващите дни. Новината идва на фона на опитите на Вашингтон да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

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Тръмп каза още, че не е сигурен дали ще разреши на Украйна да започне производство на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ на американска територия по лиценз.

„Това е доста изключително оръжие и трябва да бъдем внимателни на кого даваме лиценз“, е заявил американският президент пред „Файненшъл таймс“.

Коментарът му представлява промяна спрямо позицията, която Тръмп изрази по-рано през юли. На срещата на върха на НАТО в Турция американският президент заяви, че САЩ ще дадат на Украйна лиценз за производство на ракети „Пейтриът“. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди след срещата във Вашингтон на 28 юли, че двамата са обсъдили именно възможността за съвместно производство на ракетите.

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Защо „Пейтриът“ са толкова важни за Украйна

Системите „Пейтриът“ са сред най-ценните средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, с които Украйна разполага. Те са особено важни за защитата от руски балистични ракети, които Киев трудно може да прихваща с други средства.

Украйна настоява за увеличаване на доставките на прехващачи за „Пейтриът“, но САЩ имат ограничени наличности. През юли Тръмп обясни, че американските запаси са под натиск, включително заради военните действия в Близкия изток. Затова идеята за производство на ракетите в Украйна се разглежда като начин в по-дългосрочен план да бъдат увеличени възможностите за противовъздушна отбрана.

Украинският посланик във Вашингтон Олга Стефанишина заяви в петък, че страната се нуждае спешно от прехващачи за балистични ракети. По думите ѝ разговорите с Пентагона за производство на такива ракети в Украйна продължават, но изграждането на производствена линия може да отнеме до пет години.

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Това означава, че дори при постигане на окончателно споразумение за лицензиране, производството няма да реши непосредствения недостиг на ракети за украинската противовъздушна отбрана.

Къшнър и Уиткоф с нов опит за дипломатически пробив

Предстоящото посещение на Къшнър и Уиткоф в Украйна е част от подновяването на американските дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Двамата вече разговаряха по телефона със Зеленски на 22 юли, като обсъдиха възможностите за активизиране на преговорите и усилията за постигане на мир. Контактите между Вашингтон и Киев се засилиха след срещата между Тръмп и Зеленски във Вашингтон на 28 юли.

Стив Уиткоф е специалният пратеник на Тръмп, а Джаред Къшнър, зет на президента и негов бивш съветник, също играе важна роля в дипломатическите инициативи на американската администрация.

На този етап Вашингтон се опитва да възстанови преките контакти както с Киев, така и с Москва. Кремъл заяви по-рано, че очаква разговорите със САЩ по Украйна да продължат, след като Уиткоф и Къшнър възобновят работата си по този въпрос.

Междувременно руските атаки срещу Украйна продължават, а Киев настоява САЩ и европейските му съюзници да увеличат натиска върху Москва и да осигурят допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

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Предстоящото посещение на американските пратеници в Украйна ще се състои в момент, когато дипломатическите усилия за прекратяване на войната отново се активизират, но между Киев и Москва все още остават сериозни разногласия по ключови въпроси, включително териториите, гаранциите за сигурност и условията за евентуално спиране на бойните действия.