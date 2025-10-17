Свят

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Срещата се състоя преди планираният разговор в Белия дом между украинския държавен глава и Доналд Тръмп

17 октомври 2025, 12:23
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че се е срещнал във Вашингтон с представители на американската отбранителна промишленост, сред които производителят на противовъздушните системи Patriot и ракетите Tomahawk, които Киев иска, за да се защити от руските удари.

Разговорите се състояха преди планираната среща в Белия дом между Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп, когото украинският президент се опитва да убеди да достави ракети Tomahawk.

Ден по-рано Доналд Тръмп проведе дълъг телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, който предупреди, че

доставката на ракети Tomahawk ще „нанесе значителна вреда“ на руско-американските отношения, както и на перспективите за разрешаване на конфликта.

След този разговор, иницииран от Кремъл, Тръмп посочи, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси от Tomahawk, предаде АФП.

Според високопоставен украински представител обаче американските производители на оръжие се нуждаят от „политически сигнал“, за да започнат доставките си за Киев.

Володимир Зеленски посочи, че се е срещнал с представители на групата Raytheon, която произвежда Patriot и Tomahawk.

„Обсъдихме производствения капацитет на Raytheon, възможните начини за сътрудничество за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна и нейните дългообхватни способности, както и перспективата за съвместно украинско-американско производство“, написа Зеленски в X.

Тези ракети биха позволили на украинската армия да нанася удари по-дълбоко в Русия, в момент, в който Москва, с настъпването на зимата, засилва атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура.

В друго съобщение, публикувано в X, украинският президент посочи, че се е срещнал и с представители на групата Lockheed Martin.

„Изложих конкретните нужди на Украйна от системи за противовъздушна отбрана и съвместими с тях ракети, както и от самолети F-16“, добави той.

Вчера в цяла Украйна бяха въведени прекъсвания на електрозахранването за втори пореден ден поради щетите, нанесени от руските удари по инфраструктурата на страната, според оператора на мрежата.

Източник: БГНЕС    
