Доналд Тръмп иска $100 000 за работна виза H-1B – шок за технологичния сектор

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп започна широкомащабна кампания срещу имиграцията, включително мерки за ограничаване на някои форми на законна имиграция

20 септември 2025, 09:14
А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще поиска от компаниите да плащат 100 000 долара годишно за работна виза H-1B, което потенциално може да нанесе голям удар на технологичния сектор, който разчита в голяма степен на квалифицирани кадри от Индия и Китай, предаде Ройтерс.

Мярката за преобразуване на програмата за визи H-1B представлява най-мащабното усилие на неговата администрация досега за преработване на временните работни визи.

„Ако ще обучавате някого, ще обучавате някой от най-новите възпитаници на един от големите университети в страната ни. Обучавайте американци. Спрете да внасяте хора, които да заемат нашите работни места“, заяви американският министър на търговията Хауърд Лътник.

Заплахата на Тръмп да ограничи визите H-1B се превърна в голям конфликт с технологичната индустрия,

която допринесе с милиони долари за президентската му кампания.

Критиците на програмата, включително много американци, работещи в технологичния сектор, твърдят, че тя позволява на фирмите да потискат заплатите и да изключват американците, които биха могли да вършат тази работа.

Поддръжниците, включително изпълнителният директор на „Тесла“ и бивш съюзник на Тръмп Илон Мъск, казват, че тя привлича висококвалифицирани работници, които са от съществено значение за запълването на липсите на таланти и поддържането на конкурентоспособността на фирмите. Самият Мъск, натурализиран американски гражданин, роден в Южна Африка, е притежавал H-1B виза.

Някои работодатели са се възползвали от програмата, за да задържат заплатите, поставяйки в неравностойно положение американските работници,

според указа, подписан от Тръмп в петък.

Броят на чуждестранните работници в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в САЩ се е удвоил между 2000 и 2019 г. до почти 2,5 милиона, въпреки че общата заетост в НТИМ се е увеличила само с 44,5% през този период, се посочва в указа.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Доналд Тръмп имиграция работна виза цена технологичен сектор заплати
