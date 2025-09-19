Тръмп иска Върховният съд да лиши транссексуалните от правото да отбелязват половата си идентичност в паспортите

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска Върховният съд да отмени законови разпоредби, в съответствие с които транссексуалните и небинарните американци имат право да отбелязват половата си идентичност в своя паспорт, предаде Ройтерс.

New post: "Trump administration urges Supreme Court to prevent transgender people from choosing sex markers on passports" https://t.co/oTwAHlJVx4 — NYPTI (@NYPTI) September 19, 2025

Министерството на правосъдието на САЩ подаде специален иск за отменяне на разпореждането на федерален съдия, забраняващо на Държавния департамент да прилага политиката, приета по указание на Тръмп. Според разпореждането транссексуалните и небинарните хора имат възможност да изберат символ за мъж, жена или "Х" и не са задължени да изберат пола, отбелязан в акта им за раждане.

Това е един от няколкото спора, свързани с укази, подписани от Тръмп след завръщането му на президентския пост на 20 януари, с които правителството на САЩ се задължава да признава само два пола – мъжки и женски, отбелязва Ройтерс.