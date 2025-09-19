„Дворът на крал Тръмп”: Медийните магнати се покланят, за да защитят важни сделки

А мериканската десница изглежда е увеличила влиянието си върху основните медии в САЩ през последните седмици, особено в телевизионните новини, които са основна мишена на администрацията на Доналд Тръмп, предаде The Guardian.

CBS News – някога дом на легенди на американската журналистика като Уолтър Кронкайт и Едуард Р. Мъроу – назначи съюзник на Тръмп за свой омбудсман, седмици след като семейството на Лари Елисън, един от най-богатите хора в света и приятел на президента на САЩ, пое контрола над Paramount, собственика на CBS.

Сега се съобщава, че Paramount обмисля закупуването на Warner Bros Discovery, медийния гигант зад CNN, което потенциално би довело влиятелната новинарска мрежа под покрива на все по-приятелски настроен към Тръмп конгломерат.

В същото време дългогодишен семеен спор между Рупърт Мърдок и децата му беше уреден със сделка, която ще гарантира, че Fox News – и други мощни медии, управлявани от семейството – ще запазят консервативната си насоченост. Най-големият син на Мърдок и назначен наследник, Лаклан, заедно с двете му по-малки сестри, Клоуи и Грейс, получиха увереност за контрол над семейния бизнес – и неговата политическа насоченост твърдо надясно – поне до 2050 г. Тримата спорещи братя и сестри – Джеймс, Елизабет и Прудънс – си тръгнаха с по 1,1 милиарда долара всеки. Въпреки че Тръмп води дело срещу Wall Street Journal, собственост на Мърдок, заради репортажа му за запис в книгата за рождения ден на Джефри Епщайн, огромната сила на Fox в американската политика сега е гарантирана да продължи в обозримото бъдеще. „Връзката на Тръмп с Мърдок, разбира се, е доста променлива“, каза Боб Томпсън, професор по медии в университета Сиракюз.

От чисто икономическа гледна точка преместването на новинарски бизнес надясно може да има някакъв икономически смисъл. Акциите в контролираната от Мърдок Fox Corporation, собственик на десно ориентирания Fox News Channel, са нараснали с повече от 40% откакто Тръмп беше преизбран.Fox News спечели 63% от зрителите на дневните кабелни новини и 65% от зрителите в праймтайм през август, докато CNN и MSNBC загубиха половината от аудиторията си по двата показателя в сравнение с година по-рано.

Тези ходове задълбочиха опасенията сред много американски медийни критици, че свободата на пресата в САЩ е подложена на капитулация пред десните авторитарни наклонности на администрацията на Тръмп.

В CBS News компанията майка Paramount назначи Кенет Уайнщайн, бивш ръководител на консервативния мозъчен тръст Hudson Institute, да наблюдава публичните жалби. Но без опит в журналистиката и като политически близък до Тръмп, Уайнщайн се разглежда като потенциален проводник на влиянието на администрацията.

„Може би назначението на Уайнщайн представлява опит за намаляване на напрежението“, казва Катлийн Кълвър, директор на Училището по журналистика и масова комуникация в UW-Madison, срещу натиска от честите оплаквания на Тръмп за либерална пристрастност в медиите.

How the US right wing is taking over news media and choking press freedom https://t.co/SvtwWfZiBG — Pierre de Vos ⚖️ (@pierredevos) September 17, 2025

„Или може да е част от по-голям опит за препроектиране на CBS News, за да се стреми към неутрално отразяване или да заеме по-партийна позиция, или в преследване на партийнските цели на корпоративния собственик, или в преследване на по-голяма аудитория и съответна печалба.“

Но времето на назначението на Уайнщайн дойде дни след като Кристи Ноем, секретар по вътрешната сигурност, се оплака от пристрастно редактиране на интервюто й в CBS Face the Nation в неделя, и два месеца след като CBS-Paramount се съгласи да плати на президента 16 милиона долара за уреждане на жалба, че CBS News несправедливо е обработила интервю за 60 Minutes преди изборите с Камала Харис. Почти всички експерти смятаха, че делото на Тръмп има малко основание, но изглежда улесни одобрението на продажбата.

Убийството на активиста Чарли Кърк по време на събитие в Юта миналата седмица предизвика вълна от негативни коментари за него онлайн, вариращи от критики към консервативните му възгледи до мрачни празнувания на смъртта му.

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Кадри от убийството на Кърк също се разпространиха из платформите, излагайки милиони хора на ужасяващи изображения от последните му моменти.

Часове след убийството републиканската представителка в Камарата Анна Паулина Луна призова Meta, X и TikTok да премахнат видеоклипове от смъртта на Кърк, предупреждавайки, че „в даден момент социалните мрежи започват да десенсибилизират човечеството“.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс, републиканец, нарече социалните мрежи „рак“, който е изиграл „директна роля“ във всяко убийство или опит за убийство през последните години.

Представителят от Луизиана Клей Хигинс обеща да използва влиянието си, за да „наложи незабавна доживотна забрана на всеки пост или коментатор, който омаловажава“ убийството.

Първата поправка

Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech pic.twitter.com/FSiktbva6y — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025

Конституцията на САЩ предлага широки защити за речта според Първата поправка, но не забранява на частните компании да уволняват служителите си заради техните коментари онлайн – точка, подчертана от републиканците, които приветстваха уволнението на множество хора, смятани за реагирали нечувствително на убийството на Кърк.

Джими Кимъл и "Дворът на Тръмп"

В сряда ABC обяви, че е спряло за неопределен срок дългогодишното шоу на телевизионния водещ Джими Кимъл заради монолог, в който той намекна, че заподозреният в убийството на Кърк е последовател на движението MAGA на Тръмп.

Размивайки границите между усилията на частния сектор и правителството за контрол на речта, спирането на Кимъл дойде след като председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар намекна, че ABC може да се сблъска с регулаторни действия заради забележките на водещия.

Nexstar бързо обяви, че ще замени шоуто на Джими Кимъл, докато се опитва да получи одобрение от Федералната комисия по комуникациите (FCC), ръководена от назначен от Тръмп служител, за закупуването на конкурента Tegna в сделка за 6,2 милиарда долара.

Sinclair Broadcast Group, притежаващ най-много станции на ABC, зае същата позиция като Nexstar, заявявайки, че ще излъчи трибют за Чарли Кърк в часовия пояс на Кимъл в петък, и призова FCC за дерегулация, подчертавайки необходимостта от „решаване на контрола на големите национални мрежи над местните излъчватели“.

Брендън Кар, председател на FCC, предупреди за глоби или загуба на лицензи, ако шоуто остане в ефир. Тръмп празнува спирането в социалните мрежи, наричайки го „страхотна новина за Америка“ и похвалвайки ABC за „смелостта“ им.

Спирането е поредното отстъпление за Disney, след като конгломератът плати 16 милиона долара за уреждане на дело за клевета от Тръмп заради коментари на водещия на ABC News Джордж Стефанопулос. Решението за спиране на Jimmy Kimmel Live! беше взето от изпълнителния директор на Disney Боб Айгър и шефа на телевизията Дана Уолдън, според New York Times.

Disney търси благосклонност от администрацията на Тръмп за одобрение на сделка на ESPN за закупуване на NFL Network. Преди два месеца CBS News отмени The Late Show със Стивън Колбърт след критики на водещия към Paramount за „подкуп“ от 16 милиона долара в дело с Тръмп, след което FCC одобри сливането на Paramount със Skydance Media за 8,4 милиарда долара.

„Това е дворът на крал Тръмп“, каза медийният анализатор Алис Ендърс. „FCC е ключовият лост с контрола си върху сделки и лицензи. Всяка компания, искаща сделка, трябва да следва официалната линия.“

Тръмп също оказа натиск върху печатни медии: Washington Post, собственост на Джеф Безос, не подкрепи кандидат на изборите, а Тръмп заведе дело за 15 милиарда долара срещу New York Times. Wall Street Journal на Рупърт Мърдок също е обект на дело заради репортаж за Джефри Епщайн.

„Свободата на словото вече не означава свобода на словото“, каза Ендърс. „Бизнесът стана политически.“

Дейв Карпф, доцент по медии и обществени дела в университета Джордж Вашингтон, каза, че реакцията на смъртта на Кърк има повече общо с променящия се политически пейзаж под ръководството на Тръмп, отколкото с принципите за модериране на съдържание или реч.

BREAKING: Sinclair isn’t just celebrating the silencing of Jimmy Kimmel, they’re demanding he apologize and personally donate to Turning Point USA.



The merger of censorship, forced contrition, and partisan tribute.



This isn’t media, it’s a fascist loyalty test. pic.twitter.com/9Xq8QVeIXW — Brian Allen (@allenanalysis) September 18, 2025

„Не съм виждал призиви за връщане към модериране на съдържание. Вместо това това, за което призовават, е открито прочистване на противниците на режима“, каза Карпф пред Al Jazeera.

„Основната разлика е, че както правителството, така и платформите преди се държаха така, сякаш трябва да проектират процеси, които са фундаментално справедливи и неутрални. Сегашното правителство има малка полза от фундаментална справедливост или неутралитет“, каза Карпф.

„И платформите се опитват да останат в добрите отношения на сегашното правителство. По-малко вероятно е да видим връщане на модерирането на съдържание, отколкото назначаването на правителствени цензори.“

Анализ на медийния пейзаж в САЩ

Според Reporters Without Borders (RSF), неправителствена организация, анализираща свободата на медиите в дадена държава, САЩ изпитва първия си значителен и продължителен спад в свободата на пресата в съвременната история, а завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост значително влошава ситуацията.

Докато медиите в Съединените щати обикновено действат свободно от правителствена намеса, собствеността върху медиите е силно концентрирана и много от компаниите, които купуват американски медийни издания, изглежда дават приоритет на печалбите пред журналистиката в обществен интерес.

Първата поправка към Конституцията на САЩ предоставя широки защити за пресата. Въпреки това, през последните години не беше прието значимо законодателство за свободата на пресата на национално ниво, въпреки постоянния спад на страната в Индекса за свобода на пресата. Законът PRESS, федерален закон за защита, не успя да бъде приет за втори пореден път през 2024 г. Повече от дузина щати и общности предложиха или приеха закони за ограничаване на достъпа на журналистите до обществени пространства, включително забрана за присъствие на законодателни срещи и предотвратяване на записването на полицията.