Кои са "Антифа" - организацията, на която Тръмп обяви война?

Атентатът срещу десния активист Чарли Кърк продължава да предизвиква силни вълнения в САЩ. Откакто той беше застрелян в кампуса на университет в Охайо, Доналд Тръмп и неговите последователи насочват гнева си към "радикалната левица", която според тях е отговорна за смъртта му. Сега американският президент обяви, че ще класифицира движението "Антифа" като "основна терористична организация". В социалните мрежи той го определи като "болно, опасно, ляво бедствие" и допълни, че и тези, които финансират "Антифа", трябва да бъдат разследвани.

Не организация, а коалиция от различни леви групи

"Антифа" е съкращение от "Антифашистка акция" - една по-скоро неструктурирана коалиция от групи и индивидуални лица, които се борят срещу фашизма, расизма, антисемитизма, национализма, десния исторически ревизионизъм и други форми на десни идеологии.

"Антифа" се причислява към левия или крайнолевия политически спектър. Организацията е активна в целия свят - особено в Европа и Северна Америка. Корените ѝ са в Германия от 1920/30-те години на миналия век, когато в политически неспокойните времена на Ваймарската република леви активисти и групировки са се противопоставяли на набиращия сила националсоциализъм. През 1932 г. Комунистическата партия на Германия (KPD) я определя като обединително движение срещу Националсоциалистическата германска работническа партия (NSDAP). "Антифа" групировки възникват и в други страни, например в Италия срещу фашисткото управление на Бенито Мусолини или в Испания като реакция срещу диктатурата на Франко.

До днес "Антифа" е по-скоро свободна коалиция от различни малки групи. Първоначално "антифашизъм" бе възприеман като комунистически боен лозунг, който поставяше под въпрос и капитализма - съответно логото на антифашисткото движение показва две знамена: едно червено, символизиращо социализма/комунизма, и едно черно - анархизма.

Използват ли членовете на "Антифа" насилие?

Толкова широко, колкото е понятието "антифашизъм", толкова обхватно е и самото "Антифа" движение. Многобройни групи, които се числят към него, се противопоставят на десния екстремизъм и авторитаризма по ненасилствен начин. Те проучват и публикуват информация за десни мрежи, организират протести и демонстрации или премахват дясна пропаганда от улиците. В същото време обаче съществуват и военизирани групи, които толерират използването на насилие за постигане на целите си или дори сами прилагат насилие под различни форми. Те се наричат "автономни", "милитантни" или "независими" антифа групи и по този начин съзнателно се разграничават от гражданския антифашизъм, който се приема от демократичните държави.

"Антифа" са самоопределят като разнородна коалиция от различни малки групи без твърда организационна структура. Въпросът дали и до каква степен употребата на насилие в борбата срещу десницата се счита за легитимно средство, е предмет на широки дискусии в средите на движението, с което то си е спечелило и немалко критики.

"Антифа" групировки вече съществуват в много страни от западния свят, включително в САЩ. Там също те не са подчинени на единна централна организация. От 1980-те години насам те активно се противопоставят на дейността на американските неонацисти, расистките скинари и Ку Клукс Клан. Днес особено известни са създадената през 2007 г. в Портланд, Орегон група "Anti-Racist Action", която е активна предимно в много градове в Средния Запад, и "Refuse Fascism" - група, сформирана след първото избиране на Доналд Тръмп за президент на САЩ през 2016 г. и оттогава организираща редовно протести срещу фашизма и авторитаризма.

От самото начало "Антифа" е трън в очите на Доналд Тръмп. Неколкократно още по време на първия си мандат той обяви, че иска да класифицира движението като "терористична организация". Експерти и властите, например ФБР или Министерството на вътрешната сигурност, обаче смятат, че от правна гледна точка това негово намерение за по-скоро несъстоятелно.

В противоречие с Конституцията?

Още през 2017 г. тогавашният директор на ФБР Кристофър Рей обясни, че класифицирането като терористична организация не е възможно, тъй като няма формална структура или йерархия. Властите наблюдават "Антифа" като "потенциално склонно към насилие движение" и провеждат разследвания срещу отделни извършители. Като цяло обаче движението е твърде хетерогенно, за да бъде определено като една организация.

Втори правен проблем е, че не съществува никакъв официален механизъм, по който вътрешни групи да бъдат обявени за "терористични организации". В американското право класифицирането на терористични групи е от компетентността на Държавния департамент, където досега съществува само режим за класифициране на "чуждестранни терористични организации". Престъпленията, извършени от лица в САЩ, могат да представляват терористични актове, но самите групи не получават официално обозначение като такива.

И накрая, Първата поправка към Конституцията на САЩ защитава свободата на изразяване и събирания, както и свободата на политическите убеждения - дори радикалните, критични към системата или антидържавни мнения са защитени от Конституцията. Класифицирането като тероризъм би могло да се разглежда като нарушение на Първата поправка към Конституцията на САЩ.