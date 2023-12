Тръмп: Имигрантите тровят кръвта на Америка

Д оналд Тръмп обвини имигрантите на митинг в Ню Хемпшир, че "тровят кръвта на Америка". Това изявление на Тръмп дойде само няколко седмици, след като той определи частите от американското общество, които не харесва, като "вредители", пише The Guardian.

TRUMP: Immigrants are poisoning the blood of our country.



