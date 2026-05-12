Свят

Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран

Вашингтон демонстрира военна мощ в Средиземно море, след като Белият дом определи последното мирно предложение на Техеран като „боклук“ и обяви, че примирието е на командно дишане

12 май 2026, 10:36
Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран
Снимката е илюстративна   
Източник: БТА

Н апрежението в Близкия изток достигна нова критична точка, след като ядрена подводница на Военноморските сили на САЩ акостира край бреговете на Гибралтар, а американският президент Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля възобновяване на преките военни операции срещу Иран. Действията на Пентагона и острата реторика на Белия дом идват след пълния крах на последния кръг от дипломатически преговори, водени с посредничеството на Пакистан.

Тръмп твърди, че преговаря с „нов и разумен“ режим в Иран

Демонстрация на мощ: Ядрен актив в Средиземно море

Пентагонът потвърди, че американска подводница, оборудвана с балистични ракети и над 150 крилати ракети „Томахоук“, е акостирала в британската стратегическа база в Гибралтар. Официалното съобщение на Шести флот на САЩ определя маневрата като „демонстрация на американските способности, гъвкавост и продължаващ ангажимент към съюзниците от НАТО“.

По неофициална информация на специализирани военни издания, изборът на Гибралтар не е случаен – акостирането там се налага, след като Испания е отказала да допусне американския ядрен актив в своята база Рота, за да не бъде въвличана в назряващия конфликт с Иран. Обикновено местоположението и движението на подобни стратегически съдове се пазят в пълна тайна, което прави публичното обявяване на мисията директно предупреждение към Техеран.

„Часовникът тиктака“: Тръмп обяви пълна блокада на Иран

Тръмп: Примирието има едва един процент шанс за живот

Разполагането на подводницата съвпадна с извънредна среща в Белия дом, на която Тръмп събра екипа си по национална сигурност. Пред репортери в Овалния кабинет президентът използва изключително остър език, за да опише състоянието на крехкото прекратяване на огъня, договорено през април.

„Прекратяването на огъня е на масивна система за поддържане на живота. То е в ситуация, при която лекарят влиза и казва: „Господине, вашият близък има приблизително един процент шанс да живее“. Прочетох онова боклуче, което ни изпратиха от Иран... всъщност дори не го дочетох докрай“, заяви Тръмп.

Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп

По-късно източници на CNN и Axios потвърдиха, че американският държавен глава е отхвърлил иранския проект за мирно споразумение, тъй като Техеран категорично отказва да предаде изцяло запасите си от обогатен уран на САЩ. Вместо това Иран е предложил ядреният им арсенал да бъде прехвърлен в Русия – вариант, който Вашингтон смята за абсолютно неприемлив.

Исканията на двете страни и икономическият трус

Според дипломатически източници, цитирани от Axios, Техеран е поставил три основни условия за траен мир:

  • Незабавно вдигане на американската морска блокада над иранските пристанища;
  • Освобождаване на замразени ирански активи за милиарди долари в чужди банки;
  • Писмени гаранции за сигурност за съюзниците на ислямската република в Ливан.

От своя страна Тръмп настоява за пълно предаване на ядрения капацитет и отваряне на стратегическия Ормузки проток, който в момента остава затворен под заплахата от ирански мини и въоръжени катери.

Липсата на дипломатически изход и реалната опасност от подновяване на американските въздушни удари предизвикаха незабавен шок на световните пазари. Цената на суровия петрол сорт Brent скочи рязко, преминавайки границата от 104 долара за барел.

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Какво следва?

Иранският президент Масуд Пезешкиан отговори на заплахите на Белия дом с официално изявление, в което подчерта, че Техеран няма да капитулира. „Никога няма да склоним глави пред врага. Готовността ни за диалог не означава отстъпление“, заяви той.

Очаква се окончателното решение на Доналд Тръмп за това дали САЩ ще започнат нова военна кампания в Иран да бъде взето в следващите часове, преди планираното му заминаване на официално посещение в Китай.

Източник: Al-Monitor, CBS News, Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP), Axios, Kurdistan24, Roic News, The Eastern Herald    
Близък изток Напрежение САЩ Иран Ядрена подводница Доналд Тръмп Военни операции Дипломация Ормузки проток Петрол
Последвайте ни
Катастрофата на

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 4 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

България Преди 12 минути

Инцидентът е станал около 1:10 часа на 8 май

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell’s Kitchen

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 12 минути

Претендентите Спирова, Събков и Денисиньо готвят с най-любимите си хора

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

България Преди 38 минути

Инцидентът е станал при маневра на заден ход на пътя за Златни пясъци; възрастният мъж е починал в болницата от тежките си травми, пробите на 49-годишния багерист са отрицателни

,

Библейско пророчество или екокатастрофа? Река Ефрат пресъхва, вярващи чакат Апокалипсиса

Любопитно Преди 44 минути

Легендарният воден път се вие на близо 3000 километра от планините на Източна Турция през Сирия и Ирак

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Любопитно Преди 47 минути

Холивудският елит се събра в „Роял Албърт Хол“ за 50-годишнината на фондацията „The King's Trust“. Семейство Клуни, Бенедикт Къмбърбач и Рита Ора подкрепиха каузата на крал Чарлз III, а Амал направи спонтанен комплимент за парфюма на кралицата

<p>Кои държави бойкотират Евровизия&nbsp;и защо?</p>

Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Свят Преди 51 минути

Бойкотът доведе до най-ниския брой участващи държави в конкурса от повече от две десетилетия

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Свят Преди 1 час

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен

Крал Чарлз и сър Род Стюарт

„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ“ – Род Стюарт похвали крал Чарлз

Свят Преди 1 час

Крал Чарлз продължава да получава похвали за неотдавнашното си държавно посещение в САЩ. Рокаджията Род Стюарт поднесе своите поздрави на краля за пътуването му и добави коментар, който внесе потенциално неловка нотка за монарха, който по традиция остава политически неутрален

<p>Президентът на Венецуела отговори на коментарите на Тръмп за 51-вия щат</p>

Президентът на Венецуела отхвърли коментарите на Тръмп за 51-вия щат

Свят Преди 1 час

Нейните думи дойдоха след като Тръмп направи коментари в интервю за „Фокс Нюз“

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Свят Преди 1 час

Отношенията между италианския премиер Джорджа Мелони и американския президент Доналд Тръмп се влошиха значително през последните месеци. Какви са причините за това?

<p>Война срещу &quot;вятърните мелници&quot; в стил Тръмп се разпространява из Европа</p>

"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Свят Преди 1 час

Кампаниите в социалните медии, атакуващи вятърната енергия, не са само американски феномен

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Любопитно Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Багер блъсна и уби пешеходец на пътя Варна - Златни пясъци

България Преди 1 час

Тежкият инцидент е станал по време на ремонти дейности

Голямата стъпка

Зловещ вой и огромни следи: „Голямата стъпка“ се завърна със семейството си в Охайо?

Любопитно Преди 1 час

Един от разтърсените туристи, който твърди, че е видял „Голямата стъпка“, споделя откровено: „Знам какво видях, но не знам какво видях“

<p>Иран сигнализира за възможна промяна в ядрената си политика при военни удари</p>

Техеран: Иран може да обогати уран до оръжейна чистота, ако САЩ подновят атаките си

Свят Преди 1 час

Депутат съобщи, че парламентът ще разгледа сценарий за 90% обогатяване на уран

Петима ранени, сред които две бременни жени, при катастрофа край Владая

Петима ранени, сред които две бременни жени, при катастрофа край Владая

България Преди 2 часа

56-годишен мъж, който е бил шофьор на една от колите, е в критично състояние

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Зодиите под завивките: Скорпионът е цар на Кама Сутра, Стрелецът - на фантазиите

Edna.bg

Стивън Болдуин на 60: Бунтарят в най-известното холивудско семейство

Edna.bg

Локомотив Пловдив спечели важна битка с ЦСКА преди финала

Gong.bg

Ето колко поиска Славия от ЦСКА и Лудогорец за Кристиян Балов

Gong.bg

Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога

Nova.bg

Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали

Nova.bg