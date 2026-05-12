Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран

Н апрежението в Близкия изток достигна нова критична точка, след като ядрена подводница на Военноморските сили на САЩ акостира край бреговете на Гибралтар, а американският президент Доналд Тръмп обяви, че сериозно обмисля възобновяване на преките военни операции срещу Иран. Действията на Пентагона и острата реторика на Белия дом идват след пълния крах на последния кръг от дипломатически преговори, водени с посредничеството на Пакистан.

Тръмп твърди, че преговаря с „нов и разумен“ режим в Иран

Демонстрация на мощ: Ядрен актив в Средиземно море

Пентагонът потвърди, че американска подводница, оборудвана с балистични ракети и над 150 крилати ракети „Томахоук“, е акостирала в британската стратегическа база в Гибралтар. Официалното съобщение на Шести флот на САЩ определя маневрата като „демонстрация на американските способности, гъвкавост и продължаващ ангажимент към съюзниците от НАТО“.

По неофициална информация на специализирани военни издания, изборът на Гибралтар не е случаен – акостирането там се налага, след като Испания е отказала да допусне американския ядрен актив в своята база Рота, за да не бъде въвличана в назряващия конфликт с Иран. Обикновено местоположението и движението на подобни стратегически съдове се пазят в пълна тайна, което прави публичното обявяване на мисията директно предупреждение към Техеран.

„Часовникът тиктака“: Тръмп обяви пълна блокада на Иран

Тръмп: Примирието има едва един процент шанс за живот

Разполагането на подводницата съвпадна с извънредна среща в Белия дом, на която Тръмп събра екипа си по национална сигурност. Пред репортери в Овалния кабинет президентът използва изключително остър език, за да опише състоянието на крехкото прекратяване на огъня, договорено през април.

„Прекратяването на огъня е на масивна система за поддържане на живота. То е в ситуация, при която лекарят влиза и казва: „Господине, вашият близък има приблизително един процент шанс да живее“. Прочетох онова боклуче, което ни изпратиха от Иран... всъщност дори не го дочетох докрай“, заяви Тръмп.

Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп

По-късно източници на CNN и Axios потвърдиха, че американският държавен глава е отхвърлил иранския проект за мирно споразумение, тъй като Техеран категорично отказва да предаде изцяло запасите си от обогатен уран на САЩ. Вместо това Иран е предложил ядреният им арсенал да бъде прехвърлен в Русия – вариант, който Вашингтон смята за абсолютно неприемлив.

Исканията на двете страни и икономическият трус

Според дипломатически източници, цитирани от Axios, Техеран е поставил три основни условия за траен мир:

Незабавно вдигане на американската морска блокада над иранските пристанища;

Освобождаване на замразени ирански активи за милиарди долари в чужди банки;

Писмени гаранции за сигурност за съюзниците на ислямската република в Ливан.

От своя страна Тръмп настоява за пълно предаване на ядрения капацитет и отваряне на стратегическия Ормузки проток, който в момента остава затворен под заплахата от ирански мини и въоръжени катери.

Липсата на дипломатически изход и реалната опасност от подновяване на американските въздушни удари предизвикаха незабавен шок на световните пазари. Цената на суровия петрол сорт Brent скочи рязко, преминавайки границата от 104 долара за барел.

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Какво следва?

Иранският президент Масуд Пезешкиан отговори на заплахите на Белия дом с официално изявление, в което подчерта, че Техеран няма да капитулира. „Никога няма да склоним глави пред врага. Готовността ни за диалог не означава отстъпление“, заяви той.

Очаква се окончателното решение на Доналд Тръмп за това дали САЩ ще започнат нова военна кампания в Иран да бъде взето в следващите часове, преди планираното му заминаване на официално посещение в Китай.