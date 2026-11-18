М аколи Кълкин, който стана световноизвестен с ролята на Кевин Маккалистър във филма „Сам вкъщи“, участва в новата коледна реклама на „Макдоналдс“ (McDonald's). В клипа актьорът се завръща към легендарния си герой, за да представи специалното празнично меню „Сам вкъщи“.

Как Маколи Кълкин се завърна в ролята на Кевин

В новата реклама актьорът е представен като порасналия Кевин Маккалистър. Видеото започва с репликата му „Всички отново ги няма“, преди зрителите да го видят сам в затворен ресторант на „Макдоналдс“ през нощта.

Оставен без надзор, Кевин решава да се позабавлява. Той се преструва, че приема поръчки, готви и управлява заведението. Рекламата е посветена на специалната празнична кампания, вдъхновена от обичания коледен филм.

Какво включва коледното меню „Сам вкъщи“?

Тематичното предложение съчетава класически продукти от основното меню, специални добавки и колекционерски сувенир. Клиентите ще могат сами да изберат основното си ястие, като опциите варират от „МакГридълс“ (McGriddles) с наденица, яйце и сирене до класическия „Биг Мак“ (Big Mac).

Предложенията за обяд и вечеря включват пържени картофи със специалната подправка „Малкия Нерон“ (Little Nero), състояща се от домати, чесън, италиански билки и сирене, или отделен сос „Прекрасна пица с кашкавал“ (Lovely Cheese Pizza), който е директна препратка към любимата поръчка на Кевин от филма.

Освен това към всяко меню клиентите ще получат един от общо четири чифта лимитирани чорапи, изрисувани с герои, емблематични сцени и цитати от „Сам вкъщи“. Отделно ще може да се поръча и специален десерт „МакФлъри“ (McFlurry) с шоколадов фъдж, бисквитки и бонбони.

Според официалната информация специалното меню ще бъде пуснато в продажба във Великобритания и Ирландия на 17 ноември. Планирано е то да се появи в Канада на 24 ноември, а в САЩ на 1 декември. Офертата ще бъде валидна за ограничен период от време до изчерпване на количествата.

Не е първата реклама с Кевин Актьорът се е завръщал към една от най-известните си роли няколко пъти през последните години. През 2018 г. той участва в реклама на гласовия асистент на Google (Google Assistant), в която използва технологията, за да поръча храна и да провери дали някой звъни на вратата.

През 2024 г. Маколи се снима в 30-секундно коледно видео за услугата за доставки Uber Eats, където отново пресъздаде култовия си образ.

През 2025 г. Кълкин за пореден път влезе в кожата на героя в рекламната кампания на компанията за домашни грижи Home Instead, където този път се опита да осигури безопасността на майка си.