В ластите на международното летище в южния турски град Анталия евакуираха 65-те пътници и четиримата членове на екипажа на руски пътнически самолет след сигнал за бомба на борда, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“.

По информация на медията самолетът „Сухой Суперджет 100“ на руската авиокомпания „Азимут еърлайнс“ (Azimuth Airlines) е изпълнявал полет от руския град Минералние води до Анталия.

Сигнал за бомба в самолет в Турция: 142 души бяха евакуирани

Машината с регистрационен номер RA-89120 е била проследена от турските власти, след като е получила сигнал за бомба, докато е била в небето. В отговор на заплахата мерките за сигурност на летището в Анталия са били засилени, а за самолета е била обособена специална зона за проверка.

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След успешното приземяване на самолета на крайната му дестинация всички пътници и членове на екипажа са евакуирани от съображения за сигурност, а специализирани екипи са започнали претърсване на самолета за наличие на взривно устройство.