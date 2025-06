ЕС затяга хватката около руския газ

Е вропейският съюз скоро ще разполага с нови правомощия да ограничава постепенно и накрая да забрани потока на руски природен газ на континента в рамките на следващите три години като част от безпрецедентно усилие за премахване на зависимостта си от Москва, предаде Politico .

Говорейки в Страсбург във вторник, комисарят по енергетиката Дан Йоргенсен ще представи подробни предложения с цел премахване на вноса на изкопаеми горива от Русия до 2027 г., след като най-висшият състав на Европейската комисия, с одобрението на нейния председател Урсула фон дер Лайен, даде зелена светлина.

Проектодокумент, с който Politico се е сдобил преди публикуването му, обещава да премахне "излагането на съюза на съществени търговски рискове и на рискове за сигурността, произтичащи от търговия с природен газ с Руската федерация, като се установи поетапна забрана на вноса на природен газ", и да "въведе правила за ефективно прилагане и наблюдение на тази забрана".

Москва нарече този ход на ЕС саморазрушителен

От 1 януари 2026 г. вносът на природен газ по газопроводи или като втечнен природен газ с морски транспорт ще бъде забранен, освен при специфични обстоятелства, сред които попадат и краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2026 г.

В текста също така са предвидени изключения за държавите без излаз на море, които имат действащи дългосрочни споразумения с Москва. Формулировката на текста позволява на някои европейски компании да продължат да внасят руски природен газ по съществуващи договори до 1 януари 2028 г.

