Тръмп: Бих дал части от Украйна на Путин, за да спре войната

Б ившият държавен глава на САЩ Доналд Тръмп каза, че Русия "никога не би нахлула" в Украйна, ако той беше на власт, но също така посочи, че при необходимост би "сключил сделка“ с руския президент Владимир Путин, пише Daily Telegraph.

