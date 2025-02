Словесни престрелки и хокей на лед: Канадският премиер се подигра с Тръмп след победата на Канада над САЩ

К анадският премиер Джъстин Трюдо се подигра с Доналд Тръмп, след като Канада победи САЩ с 3:2 и спечели турнира „Четири нации“ по хокей на лед. Това предаде Newsweek.

В социалната мрежа X Трюдо написа: „Не можете да вземете нашата държава – и не можете да вземете нашата игра.“ Публикацията бързо стана популярна, събирайки над 31 000 споделяния и 4,8 милиона преглеждания.

You can’t take our country — and you can’t take our game. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 21, 2025

Преди мача Тръмп провокира канадците в своята социална платформа Truth Social, изпращайки послание до американския отбор, за да ги мотивира за победа срещу Канада.

Тръмп написа: „Някой ден Канада ще стане нашият 51-ви щат.“

Тръмп отново нарече канадския премиер „губернатор Трюдо“ – етикет, който използва неведнъж. Подобен коментар направи и прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит, която заяви: „Очакваме с нетърпение САЩ да победят нашия бъдещ 51-ви щат.“

Justin Trudeau Taunts Donald Trump After Canada's Hockey Triumphhttps://t.co/40sD6tiXrU — Jiggy Sevilla (@JiggySevilla) February 21, 2025

През последните месеци Тръмп многократно призовава Канада да стане 51-ви щат на САЩ. Въпреки това, според проучване на YouGov, 77% от канадците са против тази идея.

Преди началото на мача в Бостън някои фенове освиркаха канадския химн – в отговор на освиркването на американския химн в Монреал по време на предишен мач от турнира на 15 февруари.

Канадският химн беше изпълнен от певицата Шантал Кревиазюк, която умишлено промени текста – вместо оригиналния стих „In all of us command“, тя изпя „That only us command“, протестирайки срещу изявленията на Тръмп за Канада.

В интервю за Associated Press Кревиазюк обясни решението си така: „Направих промяната, защото вярвам в демокрацията, а една суверенна държава не би трябвало да се страхува от тирания и фашизъм.“

Canadian singer Chantal Kreviazuk re-writes national anthem with hidden slur in attempt to insult Trump @realDonaldTrump before the USA-Canada hockey showdown in Boston. Fans slam Canadian national anthem as 'worst rendition ever' pic.twitter.com/8PBVSub3YN — liten drage (@DrageLiten) February 21, 2025

Победния гол за Канада вкара Конър МакДейвид след асистенция на Мич Марнър.

След срещата МакДейвид заяви: „Не е олимпийско злато, но за нас означава всичко. Всички се бориха докрай. Беше специално.“

* Във видеото: Канада с остра реакция срещу Тръмп, след като обяви, че страната трябва да се слее със САЩ

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase