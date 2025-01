Трюдо: Изказванията на Тръмп за анексиране на Канада са тактика за отвличане на вниманието

К анадският премиер Джъстин Трюдо заяви, че думите на избрания президент на САЩ за евентуално анексиране на Канада са тактика, целяща да отклони вниманието на хората от въздействието митата, които Доналд Тръмп предупреди, че възнамерява да наложи, предаде Ройтерс.

Трюдо каза пред Си Ен Ен, че ако Тръмп изпълни намерението си си да наложи 25-процентни мита върху целия внос от Канада, "всичко, което американските потребители купуват от Канада, изведнъж ще стане много по-скъпо".

Justin Trudeau says that Trump’s obsession with talking about annexing Canada is simply a distraction from the fact that Americans will pay higher prices on everything imported from Canada due to his tariffs. pic.twitter.com/dNfDwhSEkI