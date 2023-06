Загуба на връзка или катастрофална повреда: Теориите за изчезването на подводницата "Титан"

Е ксперт дава три възможни обяснения за това какво се е случило с батискафа, който изчезна насред Атлантическия океан.

Четирима души и пилотът на кораба платиха около 250 000 долара (около 195 000 паунда) с надеждата да видят останките от кораба "Титаник", който се намира на 12 500 фута под повърхността на Атлантическия океан, край бреговете на Канада.

Но корабът на OceanGate Expeditions загуби контакт около час и 45 минути след потапянето си в неделя и спасителите предупреждават, че може да не успеят да достигнат до океанския кораб, преди да се изчерпят запасите му от кислород.

