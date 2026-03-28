Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Д есет души, сред които и дете, са пострадали в резултат на руско нападение тази нощ срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението Telegram.

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Персоналът и пациентите от родилния дом, който пострада от атаката, са евакуирани, се посочва в публикацията на Лисак.

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения.

В Хаджебейски район е ударена многоетажна сграда, като по предварителна информация няма пострадали.

На терен работят аварийни и комунални служби, а оперативните щабове оказват помощ на жителите.

Одеса е сред ключовите пристанищни центрове на Украйна и има стратегическо значение за износа през Черно море. От началото на войната градът нееднократно е обект на въздушни удари, насочени както към инфраструктура, така и към жилищни райони. Атаките срещу черноморските пристанища се засилиха особено след прекратяването на зърненото споразумение през 2023 г., което увеличи значението на региона за украинската икономика и международните доставки.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа група според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.