Трима ранени при нападение в начално училище във Финландия

Н ай-малко трима души са били ранени при акт на насилие в училище в южната част на Финландия, съобщи финландската полиция и добави, че извършителят е бил задържан, предаде Ройтерс.

"Според сегашната ни информация няма непосредствена опасност за живота на пострадалите“, се казва в изявлението на полицията, чиито служители все още претърсват помещенията.

На видеоклип, публикуван от местния вестник "Аамулехти", се виждат няколко полицейски автомобила в близост до сградата на начално училище в Пиркала - град, който се намира на около 180 километра северно от столицата Хелзинки.

⚠️ WARNING: This post contains details of school violence & injuries.



At least three people were injured in an act of violence at Vähäjärvi School in Pirkkala, Finland, around 10:42 AM local time on Tuesday morning (May 20, 2025). Finnish police confirmed that the perpetrator… pic.twitter.com/Hgy33bfF1U