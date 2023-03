Тревога: Вълна от опити за отравяне на ученички в Иран

С тотици иранки от различни училища са станали обект на неуспешни опити за отравяне, заяви иранският здравен министър Бахрам Ейнолахи, цитиран от Ройтерс.

Някои ирански политици предполагат, че момичетата са станали мишена на религиозни групи, които са против това жените да получават образование.

Нападенията са били извършени на фона на антиправителствените протести в Ислямската република.

