Свят

Пожар на кораб в Черно море: Осем моряци са в неизвестност край Румъния

Четирима души от екипажа на Wide Trader са спасени, румънските власти са изпратили спасителен кораб и хеликоптер на мястото на инцидента

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 09:37
Пожар на кораб в Черно море: Осем моряци са в неизвестност край Румъния
Източник: iStock photos/Getty images

О сем моряци са в неизвестност, а други четирима са спасени след пожар на борда на търговски кораб в Черно море край румънското крайбрежие. Инцидентът е станал сутринта на 15 октомври, на около 13 морски мили югоизточно от пристанището Сулина.

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Според румънската морска администрация корабът Wide Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога около 7:00 ч. местно време заради пожар в надстройката на плавателния съд.

На борда са се намирали 12 души. Четирима от тях са в безопасност, а останалите осем се издирват, съобщават румънските власти.

  • Започнала е операция по издирване и спасяване

Морският координационен център към Румънската морска администрация е задействал спешна операция по търсене и спасяване. В акцията участват специализирани морски и въздушни екипи.

Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM) е изпратила спасителния кораб SAR Apollo към района на инцидента. По информация на агенцията сигналът за намеса е получен в 6:58 ч., а плавателният съд е потеглил към посоченото място в 7:10 ч. За издирването е мобилизиран и хеликоптер на Главния инспекторат за авиация на Румъния.

Към момента няма официално потвърждение за причината за пожара.

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  • Втори инцидент край Сулина за по-малко от денонощие

Пожарът на Wide Trader е станал след друг инцидент с търговски кораб в района на Сулина. Вечерта на 14 октомври танкерът Yara J, плаващ под флага на Коморските острови, също е съобщил за пожар на борда в румънски териториални води.

Според румънските медии огънят на Yara J е бил потушен от екипажа, а хората на борда са били в безопасност. Румънските власти проверяват дали плавателният съд е бил поразен от дрон, но към момента няма официално потвърждение за подобна атака.

Двата случая се случват на фона на повишеното напрежение в Черно море заради войната на Русия срещу Украйна и поредицата от инциденти с търговски кораби в региона.

Редактор: Василена Василева
Източник: Румънска морска администрация, ARSVOM, Digi FM, Observator News    
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