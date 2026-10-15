Свят

Румъния разследва дали удареният танкер в Черно море е атакуван с дрон

Корабът се запали в румънски териториални води в Черно море, а екипажът беше евакуиран. Според министъра на отбраната радарите не са засекли дрон, насочващ се към плавателния съд

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 07:01
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Р умънските власти ще разследват причините за пожара на борда на танкера „Яра Джей“ (Yara J), който се запали късно снощи в Черно море, за да установят дали плавателният съд е бил атакуван с дрон. Това съобщи министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца, цитиран от "Ройтерс".

Дрон удари танкер край брега на Румъния

Танкерът, който превозва химикали и петролни продукти и плава под флага на Коморските острови, е бил на котва в румънски териториални води. Екипажът е евакуиран, като всички моряци са в безопасност, съобщи румънската морска администрация.

По думите на Мируца към момента няма яснота дали корабът е бил поразен от безпилотен летателен апарат. Министърът уточни, че радарните системи не са засекли дрон, насочващ се към танкера.

Плавателният съд се е намирал на около 8-10 морски мили, или приблизително 15-19 км, югоизточно от канала Сулина, в румънски териториални води.

Дрон удари още един кораб край Румъния

  • Поредни инциденти с кораби в Черно море

Случаят става на фона на поредица от нападения срещу търговски кораби в Черно море, които засилват опасенията за сигурността на корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО.

От началото на октомври пет търговски кораба са били поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност, отбелязва "Ройтерс".

Под прицела на дроновете: Колко безопасно е вече Черно море?

Каналът Сулина на река Дунав е важен маршрут за износа на украинско зърно. Заради руските удари по украинските черноморски пристанища Киев разчита все повече на дунавските пристанища и на морски маршрути в близост до българското и румънското крайбрежие.

Лошото време и недостигът на персонал са довели до забавяния в корабоплаването, а десетки плавателни съдове чакат да преминат през канала.

Вчера няколко дрона навлязоха в румънското въздушно пространство в близост до границата с Украйна. Според министъра на отбраната обаче радарите не са регистрирали безпилотен апарат, насочващ се към танкера.

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

  • България и Румъния настояват за общи мерки

България и Румъния ще поискат ситуацията в Черно море да бъде разгледана като извънредна точка на започващия днес Европейски съвет. Това заяви вчера българският президент Илияна Йотова пред журналисти в Бургас. Искането е свързано с последните атаки с дронове в българската изключителна икономическа зона.

Румънският президент Никушор Дан също коментира темата след телефонен разговор с Йотова. По думите му нападенията с дронове са последица от руската военна агресия срещу Украйна и застрашават както корабоплаването в региона, така и доставките на селскостопанска продукция за други континенти.

Дан посочи, че двете държави са се договорили да работят в тясно сътрудничество за засилване на мерките срещу дронове в рамките на ЕС и НАТО.

Редактор: Василена Василева
Източник: Любомир Мартинов, БТА    
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