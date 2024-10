"Все още не е време за паника": Третата световна война вече е в ход

Р ъководител на JP Morgan алармира за началото на Трета световна война, но все още не е време за паника.

Главният изпълнителен директор на банковата институция Джейми Даймън заяви в неотдавнашна реч в Института за международни финанси, че настоящият конфликт в Украйна и Близкия изток вече е поставил началото на Трета световна война, припомня Newsweek.

По-рано Даймън нарече Русия, Северна Корея и Иран „ос на злото“, която заедно с Китай ще навреди на институции като НАТО.

„Третата световна война вече е започнала. Вече има сражения на терен, които се координират в много държави“, казва Даймън.

Даймън казва още, че Съединените щати трябва да избягват да бъдат наивни и да оставят по-големите глобални събития да се развиват без никаква намеса.

"Това би могло да се превърне в Трета световна война"

Все пак лидерът на банковата система заяви, че има шанс заплахата от Трета световна война да намалее с времето, но последиците могат да бъдат ужасни, ако нещата продължат да се развиват по същия начин.

Заплахата от страна на Русия като ядрена сила е едно от основните опасения на Даймън.

„Никога не сме имали ситуация, в която някой да използва ядрен шантаж“, казва Даймън.

„Ако това не ви плаши, трябва да ви плаши“, посочва той.

Даймън заяви, че разпространението на ядрените оръжия е „най-големият риск, пред който е изправено човечеството“.

След като повече държави имат ядрена енергия в ръцете си, цели градове могат да бъдат унищожени, посочва милиардерът.

World War III has already begun, JP Morgan boss says https://t.co/flFOPSA4A7