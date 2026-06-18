Свят

Тренд със „стрес кукла“ предизвика обвинения в расизъм и насилие

Експерти предупреждават за психологически и социални рискове

18 юни 2026, 15:33
Тренд със „стрес кукла“ предизвика обвинения в расизъм и насилие
Източник: getty

Н арастващ онлайн тренд, свързан със стрес кукла с форма на бебе, продавана в Китай, предизвиква остра обществена реакция заради видеа, в които тя е обект на насилие и заради обвинения в расови внушения.

Куклата, използвана като средство за облекчаване на стрес, е била масово споделяна в социалните мрежи в Китай, включително в платформата Rednote. В множество видеа обаче потребители са заснемани как удрят, режат, пробождат и по други начини увреждат куклата.

Според публикации и анализи, явлението, известно като тренда „Наташа“, се е разраснало в последните седмици и е привлякло вниманието с шокиращо съдържание и демонстрации на насилие срещу стресовата играчка. Проблемът, посочен от коментатори, е че куклата представлява чернокожо бебе, което поражда въпроси за расовите подтекстове на тренда и защо именно този тип кукла се използва в подобни видеа.

„Чернокожата жена, заедно с Малкълм Екс, винаги е била най-неуважаваната и най-незащитена личност в света и е била боксова круша за белите хора, очевидно и за китайците, а за съжаление понякога и за чернокожи мъже“, заявява д-р Алън Кофийлд пред „Вашингтон Информър“. „Тази кукла носи тази традиция и няма търговец, който трябва да бъде готов да предлага толкова отвратителен и расистки продукт, който удовлетворява насилствени и омразни импулси.“

Критиците на тенденцията посочват още, че използването на куклата по този начин напомня на реални случаи на насилие и експлоатация срещу чернокожи деца в различни части на света. Част от специалистите по психично здраве също изразяват тревога, че подобни съдържания могат да имат дългосрочен психологически ефект.

„Когато чернокожи деца многократно виждат образи, които приличат на тях, бити, осакатявани и изхвърляни за забавление, това се интернализира“, коментира д-р Елизабет Дания, психиатър и медицинска сестра по психично здраве. „Това не просто преминава през тях. То оформя начина, по който те възприемат себе си и начина, по който вярват, че светът ги възприема.“

И у нас продават забрадена кукла

Първоначалният вирусен клип, свързан с „Наташа“, е на влогър, който случайно изпуска куклата на земята и я нарича своя дъщеря, според китайски медии, цитирани от Xinhua. Съобщава се, че видеото бързо става вирусно и предизвиква множество подражания.

Според информация на Hong Kong Free Press, Китайската асоциация на потребителите и Държавната администрация за регулиране на пазара са предприели мерки за забрана на видеа, свързани с куклата, като тя също е забранена в китайските училища.

Въпреки това тенденцията продължава да набира популярност онлайн, като все повече специалисти по психично здраве, активисти за граждански права и антирасистки организации предупреждават за потенциално опасните социални последици от подобно съдържание.

Източник: TheGrio    
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