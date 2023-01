Отново кървава стрелба в Калифорния, седем души са загинали

С едем души бяха убити при два по всяка вероятност свързани помежду си инцидента със стрелба във ферма за гъби и транспортна фирма в крайбрежния калифорнийски град Халф Мун Бей, на около 48 км от Сан Франциско, предаде Асошиейтед прес.

At least seven people were killed in a pair of related shootings that have rocked the beach-side community of Half Moon Bay.



A 67-year-old resident of the community is accused of opening fire at two rural locations. https://t.co/Gbr7tLVugO