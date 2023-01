Товарен кораб, плаващ от Украйна, беше освободен

Заседналият в плитчините край Истанбул товарен кораб, плаващ от Украйна, е бил освободен и е пуснал котва в безопасни води, съобщи Анадолската агенция.

Корабът заседна в плитчините край Умурйери, Истанбул, и движението през Босфора бе временно преустановено в двете посоки заради спасителната операция на заседналия плавателен съд. Не се съобщава за пострадали или за замърсяване на околната среда в резултат на инцидента.

Главната дирекция за крайбрежна безопасност съобщи за случая и за предприетите спасителни дейности. На мястото бяха изпратени влекачи и други спасителни съдове, за да помогнат на 142-метровия кораб за насипни товари MKK-1.

Спасителната операция е продължила около четири часа. Засега трафикът през Босфора все още не е възобновен, посочва АА.

