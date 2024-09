Принцеса Даяна се е преродила? Дете с шокиращо твърдение, експертите имат обяснение

И сторията на принцеса Даяна вълнува света от десетилетия, а сега се появи нова и изумителна история от неочакван източник. Били Кембъл, малкият син на австралийския телевизионен водещ Дейвид Кембъл, направи изненадващо твърдение, че в миналия си живот е бил принцеса Даяна. Това необикновено твърдение предизвика любопитство и дебати, привличайки вниманието както на скептици, така и на вярващи. Дейвид Кембъл, известен телевизионен водещ в Австралия, за първи път сподели необичайните твърдения на сина си в интервю през 2019 г.

Дейвид започва да говори за миналия си живот като принцеса Даяна, когато е само на две години. Първоначално семейството било изненадано от конкретността и детайлността на спомените на Били. Той споменавал събития и места, които изглеждали далеч отвъд познанията на едно малко дете.

Един от най-поразителните аспекти на твърденията на Били са подробните му описания на живота на Даяна. Той говори за замъка Балморал, шотландската резиденция на британското кралско семейство, с точност, която кара родителите му да се учудват. Били споменава и трагичната автомобилна катастрофа в Париж, която отнема живота на Даяна на 31 август 1997 г. Той описва събитието с подробности, които изглеждали страшно точни за човек, който не е бил запознат с особеностите на инцидента.

Дейвид Кембъл разказва за случай, в който Били посочва снимка на Даяна и казва: “Това съм аз като принцеса. След това един ден се появиха сирените и аз вече не бях принцеса.“

