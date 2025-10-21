Свят

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

„Сключихме сделка с "Хамас", че те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат мили“

21 октомври 2025, 09:54
Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа
Източник: Getty

А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс пристигна в Израел на 21 октомври, за да удвои усилията си за укрепване на крехкото прекратяване на огъня в Газа.

Въпреки инцидентите през уикенда, двете враждуващи страни заявиха, че са ангажирани с подкрепеното от САЩ примирие, а самият Доналд Тръмп заяви в понеделник, че ще даде шанс на "Хамас" да се „държа прилично“ или ще бъде „унищожен“. 

Примирието, за което Тръмп помогна да се сключи, беше застрашено през уикенда, когато двама израелски войници бяха убити в южната част на Газа. В отговор Израел извърши десетки удари, насочени към "Хамас" на територията в неделя – използвайки 153 тона бомби, според Нетаняху – и обвини войнствената групировка в „крещящо нарушение“ на прекратяването на огъня, обвинение, което тя отрече. 

Сключихме сделка с "Хамас", че те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат мили“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом, добавяйки, че „ако не са, ще отидем и ще ги унищожим“. 

Ванс пристига в Израел, след като ден преди това специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и президентският Джаред Кушнер, който е и зет на Тръмп, се срещнаха с Нетаняху, за да обсъдят последните развития, каза пред журналисти Шош Бедросян, говорител на кабинета на премиера. По-късно Нетаняху заяви пред парламента, че вицепрезидентът Ванс ще пристигне в Израел във вторник за дискусии по „две неща... предизвикателствата за сигурността, пред които сме изправени, и дипломатическите възможности пред нас“.

Източник: БГНЕС    
