Свят

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Той заяви, че САЩ ще разберат „много бързо“ дали палестинската групировка „Хамас“ е сериозна

5 октомври 2025, 16:49
Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир
Източник: Getty

В ойната в Газа „все още не е приключила“, заяви днес американският държавен секретар Марко Рубио, описвайки освобождаването на заложниците, държани от „Хамас“, като първа фаза, докато по думите му подробностите относно това, което ще се случи след това, все още предстои да бъдат уточнени, предаде Ройтерс.

Рубио каза, че „Хамас“ „по принцип“ е приел предложението на президента Доналд Тръмп и рамката за освобождаване на заложниците, а в момента се провеждат срещи за координиране на логистиката по този въпрос.

„Те също така са се съгласили, по принцип и в общи линии, да се присъединят към идеята за това, което ще се случи след това“, каза той. „Много подробности ще трябва да бъдат уточнени“, добави обаче американският държавен секретар.

Той заяви, че САЩ ще разберат „много бързо“ дали палестинската групировка „Хамас“ е сериозна или не по време на текущите технически преговори за координиране на освобождаването на заложниците.

„Първият приоритет, който смятаме, че можем да постигнем много бързо, е освобождаването на всички заложници в замяна за изтеглянето на Израел“ до жълтата линия – където Израел се намираше в Газа в средата на август, заяви Рубио.

Рубио: В момента Газа не става за живеене

Той описа втората фаза от дългосрочното бъдеще на Газа като „още по-трудна“.

„Какво ще се случи, след като Израел се изтегли до жълтата линия и потенциално отвъд нея, след като се развие ситуацията? Как да се създаде палестинско технократично ръководство, което не е „Хамас“, попита риторично Рубио. „Как да се разоръжат всякакви терористични групи, които ще строят тунели и ще извършват атаки срещу Израел? Как да бъдат накарани да се демобилизират?“, добави той.

„Всичко това ще бъде трудно, но е от решаващо значение, защото без него няма да има траен мир“, каза в заключение американският държавен секретар.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Война в Газа Хамас Освобождаване на заложници Американски държавен секретар Изтегляне на Израел Бъдещето на Газа Палестинско ръководство Разоръжаване на терористични групи Траен мир Предложение на Доналд Тръмп
Последвайте ни

По темата

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидента във Варна е в много тежко състояние

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидента във Варна е в много тежко състояние

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

pariteni.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 11 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 9 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 10 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 10 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

България Преди 1 час

"Бяха отпуснати средства за възстановяване на мостове, но не и средства за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други"

<p>Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея (ВИДЕО)</p>

Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Тя провокира недоволство заради поведението си в Къщата и това я превърна във втория отпаднал съквартирант

<p>Мощна буря парализира части от Европа</p>

Мощна буря парализира части от Европа - предизвика прекъсвания на тока и повали дървета

Свят Преди 2 часа

Очаква се електроподаването да бъде възстановено постепенно

Мащабни шествия в Европа в подкрепа на Палестина

Мащабни шествия в Европа в подкрепа на Палестина

Свят Преди 2 часа

Според полицията около 70 000 души излязоха на улиците в Барселона в рамките на един от няколкото пропалестински протеста, които се проведоха в Испания

История на Великденския остров – от заселването до колапса

История на Великденския остров – от заселването до колапса

Любопитно Преди 3 часа

Преди приблизително 750 000 години три вулкана се слели, за да образуват Великденския остров, наричан още Рапа Нуи

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

България Преди 3 часа

Пострадал е и още един мъж

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

България Преди 4 часа

Коритата на реките Бяла и Хаджийска са изцяло почистени, каза кметът Николай Димитров

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Свят Преди 5 часа

"Никой няма да остане ненаказан", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

България Преди 5 часа

Все още не е ясно дали съдът ще го приеме

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

България Преди 5 часа

Един от състезателните автомобили е изпуснал завой

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

България Преди 5 часа

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Свят Преди 5 часа

Инцидентът стана в понеделник по време на строителни дейности

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

Свят Преди 5 часа

В парламента влизат общо шест политически субекта

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

България Преди 6 часа

Иван Иванов и Атанас Зафиров инспектираха новопостроения участък от АМ “Хемус”

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

България Преди 6 часа

Пред Мариян Станков – Мон Дьо тя разказва без страх за най-трудните, но и най-смислени моменти от живота си

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

България Преди 6 часа

Съдийската организация излезе с позиция

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Кой е бащата на детето на бременната Стефани от Big Brother? Той говори за първи път! (ВИДЕО)

Edna.bg

18 трика за завладяващ и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Рома обърна Фиорентина и поведе в Серия А

Gong.bg

Исторически триумф! Българи спечелиха Световната купа в скоковете на батут

Gong.bg

Пилотът от ралито във Варна - с положителен полеви тест за наркотици (ВИДЕО)

Nova.bg

Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg