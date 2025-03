Това е обикновен расизъм, а не "хиндyфобия"

З авръщането на Тръмп на власт разкри антииндийски расизъм в MAGA-средите. Хинду-националистите, които го подкрепят, усилено се опитват да прикрият истината.

Това посочва доц. Сомдип Сен - експерт по изследвания на международното развитие в университета Роскилде в Дания за Al Jazeera.

Последните няколко месеца бяха неловки за хинду-националистите, които с нетърпение очакваха завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, посочва Сомдип Сен.

Разбира се, имаше и някои победи, твърди тя.

Стратегическите и отбранителните връзки между Индия и САЩ засега изглеждат стабилни след посещението на индийския премиер Нарендра Моди в Белия дом. Моди заяви, че подобно на стремежа на Тръмп да „направи Америка отново велика“ (MAGA), той също се стреми да „направи Индия отново велика“ (MIGA). „Когато Америка и Индия работят заедно, когато MAGA и MIGA се обединят, това се превръща в мега – мега партньорство за просперитет“, добави той.

Каш Пател беше потвърден за ръководител на Федералното бюро за разследване (FBI). Роден в семейство на гуджарати (централноазиатско племе, достигнало Индия по време на хунското нашествие през 4 - 5 век - бел.ред.) родители, той открито заявява своята хиндуистка идентичност и дори подкрепи изграждането на храма Рам Мандир в Айодхя през 2024 г. върху руините на вековна джамия, разрушена от хинду-националистическа тълпа през 1992 г., посочва Сен.

Антииндийският расизъм в MAGA-средите

Въпреки тези успехи, завръщането на Тръмп разкри и скрития антииндийски расизъм в MAGA-средите.

В края на декември избухна своеобразна „гражданска война“ сред привържениците на MAGA, а индийско-американците бяха в центъра на конфликта. Причината бе назначаването на индийско-американския рисков капиталист Шрирам Кришнан за старши съветник по политиката на Белия дом в сферата на изкуствения интелект (AI). Назначението му съвпадна с ожесточени MAGA-дебати относно визовата програма H-1B, която позволява на квалифицирани чуждестранни работници да идват в САЩ. Много от привържениците на Тръмп отдавна твърдят, че ползващите се от тази програма – предимно индийци – подбиват американската работна сила.

Верни привърженици на Тръмп като крайнодясната активистка Лаура Лумър изразиха гнева си от назначението. Тя написа в X:

„Тревожно е да се види броят на левичарите, които сега получават постове в администрацията на Тръмп, въпреки че техните възгледи са в пряко противоречие с принципите на „Америка на първо място“.

Друг MAGA-привърженик написа, че хора като Кришнан гледат на „западните нации просто като на икономически зони“ и нямат място във висшите управленски кръгове на американското правителство. Друг потребител призова президента Тръмп и вицепрезидента Ванс да наемат „американски технолози и да чуят тяхното мнение“.

Наскоро служител на отдела за ефективност на правителството (DOGE) на Илон Мъск, Марко Елез, беше принуден да подаде оставка заради расистки постове в социалните мрежи.

