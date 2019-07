П резидентът Доналд Тръмп се нахвърли в Туитър срещу група цветнокожи представителки на Демократическата партия в Конгреса, като ги прикани да се върнат в страните, от които първоначално са дошли, вместо да критикуват САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Туитовете на Тръмп предизвикаха вълна от остро осъждане от демократите, които загърбиха разногласията си и единодушно заклеймиха изявленията на президента като расистки и опасно разединяващи.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 юли 2019 г.

Макар че не ги назова поименно, той явно имаше предвид членовете на Камарата на представителите Александра Окасио-Кортес, Илхан Омар, Рашида Тлаиб и Аяна Пресли, ингорирайки факта, че всички те са американски гражданки е само една е родена извън САЩ (Омар, която е от Сомалия).

"Толкова е интересно да се види как "прогресивни" демократически конгресменки, които първоначално са дошли от страни, чиито правителства са пълна и тотална катастрофа - най-лошите, най-корумпираните и неспособни където и да било по света, злобно казват на народа на Съединените щати - най-великата и най-могъща нация на земята, как да бъде управлявано нашето правителство", написа Тръмп.

Групата от четирите жени, смятани за "прогресистки" в Демократическата партия, станала известна в медиите като "взвода", редовно се изказва остро срещу президента, по-конкретно по имиграционни въпроси, но влязоха в конфликт и с лидера на демократите в Камарата Нанси Пелоси.

"Защо те не се върнат, за да помогнат да се оправят тотално съсипаните и изнемогващи от престъпност места, откъдето са дошли", туитна Тръмп, като добави, че после могат да се върнат в САЩ и "да ни покажат как се прави това".

"WE are what democracy looks like. And we’re not going anywhere," Ayanna Pressley wrote in response to Trump's tweet. https://t.co/ozf2vznhGh — Refinery29 (@Refinery29) 14 юли 2019 г.

"Тези места силно се нуждаят от вашата помощ, колкото и бързо да заминете, няма да е достатъчно бързо", добави Тръмп. Сигурен съм, че Нанси Пелоси ще бъде "много доволна бързо да уреди безплатно пътуване", каза освен това президентът заради конфликта между Пелоси и групата от четирите жени.

Нанси Пелоси обаче отвърна на Тръмп, като заяви в Туитър: "Когато истинският Доналд Тръмп казва на четири американски конгресменки да се върнат обратно в родните си страни, той потвърждава, че неговият план "Да направим Америка велика отново" винаги е целял да се направи Америка бяла отново".

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again.



Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14 юли 2019 г.

