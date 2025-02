Мъж изхвърли "Порше" на боклука, жена му не го харесала за подарък

Р уснак попадна в новините заради това, че изхвърлил "Порше" в контейнер за боклук, след като съпругата му го отхвърлила като подарък за Свети Валентин.

Луксозният джип за десетки хиляди долари се превърна във върховен символ на романтично разочарование, когато големият жест се проваля.

Потребители на социалните мрежи останали шокирани от гледката на луксозния автомобил, изхвърлен като боклук. Това предизвиква полемика в интернет, като някои го определят като импулсивна свръхреакция, а други се чудят за скрити мотиви. Мелодраматичната постъпка все още предизвиква оживление, поставяйки поредния обрат в дискусията за любовта, материалните подаръци и крайните реакции.

As his wife didn't like the Porsche he bought for her, a Moscovite just threw it away😂



Being stripped for parts already... pic.twitter.com/8HOWeINBCa