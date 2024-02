Това е "достъпна стратегия" за намаляване на кръвното налягане

Е дин от всеки трима възрастни австралийци има високо кръвно налягане (хипертония). Прекаленото количество сол (натрий) увеличава риска от високо кръвно налягане, така че на всички с хипертония се препоръчва да намалят солта в диетата си. Въпреки това медиците не са успели да накарат пациентите да намалят приема на сол. Трудно е за хората да променят начина си на готвене, да подправят храната си по различен начин и да избират храни с ниско съдържание на сол от рафтовете в супермаркетите.

Сега има просто и ефективно решение: обогатена с калий сол. Тя може да се използва точно както обикновената сол и повечето хора не забелязват съществена разлика във вкуса.

Преминаването към обогатена с калий сол е осъществимо по начин, по който намаляването на приема на сол не е възможно. Според заключението на ново изследване клиничните насоки за хипертония трябва да дават на пациентите ясни препоръки за преминаване към тази сол.

Какво представлява обогатената с калий сол?

Обогатените с калий соли заменят част от натриевия хлорид, който съставлява обикновената сол, с калиев хлорид. Наричат се още сол с ниско съдържание на натрий, калиева сол, сърдечна, минерална или сол с намалено съдържание на натрий.

Калиевият хлорид изглежда по същия начин като натриевия и има много подобен вкус.

Обогатената с калий сол действа за понижаване на кръвното налягане не само защото намалява приема на натрий, но и защото увеличава приема на калий. Недостатъчното количество калий, който се получава най-вече от плодовете и зеленчуците, е друга голяма причина за високото кръвно налягане.

Какви са доказателствата?

Учените разполагат с убедителни доказателства от проучване, проведено сред 20 995 души, че преминаването към обогатена с калий сол понижава кръвното налягане и намалява рисковете от инсулт, инфаркт и ранна смърт. Участниците са имали анамнеза за инсулт или са били на възраст над 60 години и са имали високо кръвно налягане. Прегледът на 21 други проучвания показва, че голяма част от населението на света може да се възползва от обогатената с калий сол.

В глобалния доклад на Световната здравна организация (СЗО) за хипертонията през 2023 г. обогатената с калий сол се изтъква като "достъпна стратегия" за намаляване на кръвното налягане и предотвратяване на сърдечносъдови заболявания.

Какво трябва да се подчертае в клиничните насоки?

Учени са обединили усилията си с изследователи от Съединените щати, Австралия, Япония, Южна Африка и Индия, за да направят преглед на 32 клинични насоки за лечение на високо кръвно налягане в целия свят.

Експертите са установили, че настоящите насоки не дават ясни и последователни съвети за използването на обогатена с калий сол.

Макар че много насоки препоръчват увеличаване на приема на калий с храната и всички се отнасят до намаляване на приема на натрий, само две насоки - китайската и европейската - препоръчват използването на обогатена с калий сол, посочват учените.

Защо толкова малко хора използват обогатена с калий сол?

Повечето хора не са наясно, колко сол консумират и какви здравословни проблеми може да причини тя. Малко хора знаят, че простото преминаване към обогатена с калий сол може да помогне за понижаване на кръвното налягане и да намали риска от инсулт и сърдечни заболявания.

Друго предизвикателство е ограничената наличност. Няколко търговци на дребно предлагат обогатена с калий сол, но обикновено има само една марка и тя често е на най-долния рафт или в специален хранителен сектор . Обогатената с калий сол също така е по-скъпа от обикновената. Преглед от 2021 г. установява, че обогатените с калий соли се предлагат на пазара само в 47 държави и това са предимно държави с високи доходи. Цените варират от същите като на обикновената сол до почти 15 пъти по-високи.

Въпреки че като цяло е по-скъпа, обогатената с калий сол има потенциала да бъде изключително рентабилна за превенция на заболяванията.

Предотвратяване на вреди

Често изразявана загриженост относно употребата на обогатена с калий сол е рискът от високи нива на калий в кръвта (хиперкалиемия) при приблизително 2% от населението със сериозни бъбречни заболявания.

На хората с тежки бъбречни заболявания вече е препоръчано да избягват обикновената сол и храни с високо съдържание на калий. В нито едно от проведените до момента проучвания не е регистрирана вреда от обогатената с калий сол, но всички проучвания са проведени в клинична среда със специални указания за хора с бъбречни заболявания.

Настоящият приоритет на медиците е да накарат хората, които се лекуват от хипертония, да използват обогатена с калий сол, тъй като доставчиците на здравни грижи могат да препоръчат да не се използва при хора, изложени на риск от хиперкалиемия.

В някои страни обогатената с калий сол се препоръчва на цялата общност, тъй като потенциалните ползи са много големи. Проучване е показало, че всяка година в Китай ще бъдат предотвратени почти половин милион инсулта и инфаркта, ако населението премине на обогатена с калий сол.

Какво ще се случи след това?

През 2022 г. министърът на здравеопазването стартира Националната работна група по хипертония, която има за цел да подобри контрола на кръвното налягане от 32% на 70% до 2030 г. в Австралия.

Обогатената с калий сол може да изиграе ключова роля за постигането на тази цел. Учените работят със специалната група за актуализиране на австралийските насоки за управление на хипертонията и за популяризиране на новите насоки сред здравните специалисти.

Светът вече веднъж промени доставките си на сол: от обикновена към йодирана. Усилията за йодиране започват през 20-те години на миналия век и отнемат близо 100 години, за да се постигне напредък. Йодирането на солта е ключово постижение на общественото здраве през миналия век, което предотвратява състояние, при което щитовидната жлеза се увеличава и подобрява образователните резултати на милиони от най-бедните деца в света, тъй като йодът е от съществено значение за нормалния растеж и развитието на мозъка.

Преминаването към йодирана и обогатена с калий сол предлага същия потенциал за глобални здравни ползи.

