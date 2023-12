Тревожни данни: Всеки шести европеец е със затлъстяване

Д анните на СЗО показват, че един от всеки шест европейци е със затлъстяване, а един от всеки пети - с наднормено тегло. Процентите варират в различните страни, но къде проблемът е най-сериозен?

Затлъстяването представлява все по-голямо предизвикателство в Европа, като един от всеки шест граждани на ЕС е класифициран като затлъстял, а повече от половината възрастни в ЕС са с наднормено тегло.

