Торнадо в Тексас отне живота на четирима души и нанесе големи щети

Т орнадо премина вчера през град Матадор в северната част на Тексас, като отне живота на четирима души, рани няколко и нанесе щети на десетки сгради, предаде Ройтерс, като се позова на официални лица.

Торнадото е ударило снощи в малкото населено място с около 600 жители.

Най-малко десет души са настанени в болници в района и един от тях е починал, съобщиха тази сутрин органите на реда на брифинг.

This is how long this horse stood stoic after the Matador, Texas tornado. From daytime to nighttime. pic.twitter.com/Q7V8MZm9dE