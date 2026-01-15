Свят

Томи Лий Джоунс е искал попечителство над дъщеря си преди смъртта ѝ

Носителят на „Оскар“ е предприел съдебни действия в опит да защити дъщеря си Виктория

15 януари 2026, 10:13
Томи Лий Джоунс е искал попечителство над дъщеря си преди смъртта ѝ
Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория   
Д ве години преди дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория Джоунс – да бъде открита мъртва вследствие на предполагаема свръхдоза, носителят на „Оскар“ е предприел съдебни действия в опит да я защити, съобщава списание PEOPLE.

Според вписвания в регистрите на Върховния съд на окръг Марин 79-годишният Томи Лий Джоунс е подал на 7 август 2023 г. молба за установяване на временно попечителство над дъщеря си, която по това време е била на 31 години.

Съдебният регистър показва, че звездата от „Мъже в черно“ е внесла „Молба за назначаване на временен попечител на личността“, заедно с подкрепящи декларации и заявление ex parte. Няколко дни по-късно съдия е одобрил искането и е назначил професионален временен попечител, който да се грижи за личните нужди на Виктория. Допълнителни вписвания сочат, че впоследствие попечителството е било удължено за кратък период.

Съдебните документи не разкриват публично конкретните обстоятелства, довели до подаването на молбата, нито съдържат медицинска информация, болнични досиета или съдържанието на подадените декларации, които обикновено са поверителни при дела за попечителство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Въпреки това San Francisco Chronicle по-рано съобщи, че към момента на подаване на молбата Виктория е била принудително настанена в болница в Грийнбрей под 14-дневно психиатрично задържане, след като властите са преценили, че тя представлява опасност за себе си или за други.

Изданието също така посочи, че в молбата на Томи Лий Джоунс е било отбелязано, че дъщеря му обжалва задържането и е поискано попечителят да организира преместването ѝ в рехабилитационен център за лечение на зависимости „непосредствено след освобождаването ѝ“.

През декември 2023 г. Томи Лий Джоунс е поискал от съда да прекрати временното попечителство. Съдия от окръг Марин е удовлетворил искането на 18 декември 2023 г., сочат съдебните регистри.

Тези подробности не се виждат в публично достъпните съдебни вписвания, а изданието не е потвърдило независимо съобщеното за психиатричното задържане или точния текст на запечатаната молба.

34-годишната Виктория беше открита в безсъзнание рано сутринта на 1 януари в хотел Fairmont в Сан Франциско, където е била обявена за мъртва. По-рано PEOPLE съобщи, че е възможно причината за смъртта ѝ да е свръхдоза наркотици.

В аудиозапис от спешно повикване сигналът за инцидента е бил класифициран като „код 3 за свръхдоза, промяна в цвета“. При случаи на свръхдоза „промяна в цвета“ означава цианоза – ниско ниво на кислород в кръвта, често свързано със сърдечни или белодробни проблеми, според Cleveland Clinic. Това състояние води до синьо или лилаво оцветяване на кожата, устните и ноктите.

Малко след смъртта на Виктория семейството на Томи Лий Джоунс разпространи изявление на 2 януари чрез PEOPLE, в което се казва: „Благодарим за всички мили думи, мисли и молитви. Моля, уважавайте личното ни пространство в този труден момент. Благодарим ви“.

Източник: PEOPLE    
