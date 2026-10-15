Ройтерс: Хусите изстреляха ракети по президентския дворец в Аден

Поддръжник на йеменските бунтовници хуси държи макет на ракета на митинг в столицата на Йемен - Сана, 5 април 2024 г.

Й еменските бунтовници хуси изстреляха днес ракети по комплекса на президентския дворец в южния пристанищен град Аден, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама служители на правителството на страната.

Франс прес също така съобщи, че хусите са атакували президентството в Аден, като се позова на източници от силите за сигурност на Йемен.

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Малко преди това Ройтерс информира, че мощен тътен е бил чут в района на президентския дворец, като се позова на трима свои сътрудници.

Движението на хусите, чието наименование е "Ансар Аллах", контролира столицата на Йемен - Сана.

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