Ройтерс: Хусите изстреляха ракети по президентския дворец в Аден

Й еменските бунтовници хуси изстреляха днес ракети по комплекса на президентския дворец в южния пристанищен град Аден, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама служители на правителството на страната.
Франс прес също така съобщи, че хусите са атакували президентството в Аден, като се позова на източници от силите за сигурност на Йемен.
Йемен: Бунтовниците превзеха президентския комплекс
Малко преди това Ройтерс информира, че мощен тътен е бил чут в района на президентския дворец, като се позова на трима свои сътрудници.
Движението на хусите, чието наименование е "Ансар Аллах", контролира столицата на Йемен - Сана.