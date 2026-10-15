Свят

Ройтерс: Хусите изстреляха ракети по президентския дворец в Аден

Двама йеменски правителствени служители са потвърдили атаката пред Ройтерс, а Франс прес цитира източници от силите за сигурност

15 октомври 2026, 18:50
Ройтерс: Хусите изстреляха ракети по президентския дворец в Аден
Поддръжник на йеменските бунтовници хуси държи макет на ракета на митинг в столицата на Йемен - Сана, 5 април 2024 г.   
Източник: БТА

Й еменските бунтовници хуси изстреляха днес ракети по комплекса на президентския дворец в южния пристанищен град Аден, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама служители на правителството на страната.

Франс прес също така съобщи, че хусите са атакували президентството в Аден, като се позова на източници от силите за сигурност на Йемен. 

Йемен: Бунтовниците превзеха президентския комплекс

Малко преди това Ройтерс информира, че мощен тътен е бил чут в района на президентския дворец, като се позова на трима свои сътрудници.

Движението на хусите, чието наименование е "Ансар Аллах", контролира столицата на Йемен - Сана.

Бунтовници в Йемен превзеха медии като „стъпка към преврат“

Източник: БТА, Иво Тасев    
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