1966 година: трагедията в Аберван, където загинаха 116 деца

Последният сезон на хитовия сериал "Короната" по "Нетфликс" се радва на голям успех.

Макар с изцяло подменен каст, сериите, посветени на живота на британското кралско семейство, привличат милиони зрители пред екраните. Третият сезон на "Короната" разглежда периода между 1964 и 1977 г., пише Си Ен Ен (CNN).

Както предните два, така и този сезон има 10 епизода, в един от които се представя една от най-ужасните трагедии в съвременната история на Великобритания след Втората световна война.

21 октомври 1966 г., мястото - Аберван, Уелс.

Около 50 г. до 1966 г. минни отпадъци от близката каменовъглена мина са били пренасяни в близката планина, точно над Аберван. Малко след 9 ч. сутринта над 150 000 м3 скали, пясък и прах се изсипват върху училището и околните къщи в Аберван. Всичко това се движи над 600 метра преди да пометат всичко по пътя си. Това са изчислили по-късно разследващите трагедията.

Черната равносметка:

144 души - 116 деца - повечето на възраст между 7 и 10 години, и 28 възрастни почиват.

В училището загиват 109 от общо 240 деца, и петима учители. Другите жертви са наоколо или в къщите, има и доста ранени. Всичко се случва след продължили с дни обилни дъждове. Заради огромната влага от склона тръгват високи между 6 и 9 метра вълни със скорост между 18 и 34 км в час.

След първата вълна се изсипва и втора - нови 160 000 м3 отпадъци, които задръстват напълно класните стаи в училището.

Местните жители се втурват и започват да копаят в развалините и да разчистват натрупаната маса с голи ръце или градински инструменти.

Няколко деца са спасени в първите часове след трагедията, но след това не е открит нито един оцелял.

Стотици доброволци от страната пристигат, за да помагат в разчистването.

