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Освободиха главния редактор на „Новая газета“ след разпит в Москва

Изданието съобщи за ареста на Сергей Соколов. По същото дело има още един обвиняем - коментаторът Олег Ролдугин

Обновена преди 1 час / 15 октомври 2026, 18:42
Освободиха главния редактор на „Новая газета“ след разпит в Москва
Главният редактор на независимото руско издание "Новая газета" Сергей Соколов   
Източник: БТА

Г лавният редактор на независимия руски вестник "Новая газета" беше освободен, след като по-рано днес руските следствени органи го отведоха за разпит, а домът му беше претърсен, предаде Франс прес.

Изданието е обявено от руските власти за "чуждестранен агент".

"Главният редактор на "Новая газета" Сергей Соколов напусна сградата на Следствения комитет в Москва, където бе разпитан в качеството си на свидетел, и вече пристигна в редакцията", съобщи изданието в платформата Телеграм.

По-рано днес изданието, смятано за един от символите на независимата журналистика в Русия, съобщи, че Соколов е бил отведен в Следствения комитет – орган, разследващ тежки престъпления, след обиск в дома му.

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Соколов е бил разпитан във връзка с разследване срещу друг журналист от "Новая газета" – Олег Ролдугин, уточни изданието. През април редакцията на вестника беше обискирана, а Ролдугин беше задържан. В момента той е под домашен арест.

Разследващите обвиняват журналиста, известен с разкритията си за корупция по високите етажи на руската власт, в "незаконно събиране и разпространение на компютърна информация, съдържаща лични данни". Ако бъде признат за виновен, той може да получи до шест години затвор.

В изявление, публикувано днес, неправителствената организация "Репортери без граници" осъди действията срещу Соколов, определяйки ги като доказателство за "непрестанния натиск“ на Кремъл върху "Новая газета".

"Тази поредна атака има за цел да заглуши един от последните гласове на независимата журналистика в Русия", заявиха от организацията и призоваха руските власти "да сложат край на съдебния тормоз" над редакционния екип и двамата журналисти.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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