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48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

Навършват се 48 години от покушението на моста Ватерло в Лондон, което се превърна в един от най-мрачните символи на репресиите по време на Студената война

7 септември 2026, 16:18
48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков
Източник: БТА

Д нес се навършват 48 години от атентата срещу българския писател Георги Марков. На 7 септември 1978 г. той е прострелян с миниатюрна сачма, изстреляна с чадър. На рождения ден на Тодор Живков писателят върви по моста Ватерло в Лондон, усеща убождане в крака и вижда човек, който си изпуска чадъра. Смята се, че отровата в под двамилиметровата сачма, намерена в тялото му, е рицин и КГБ е подсигурило технически така нареченото „остро мероприятие“ на Държавна сигурност, пише NOVA.

Авторът на „Задочни репортажи” издъхва дни по-късно - на 11 септември. Убийството му има широк обществен отзвук по целия свят. Разследването на покушението се води в Лондон, а след 1992 г. – и в България, но е прекратено през 2013 г. Самоличността на заподозрения е забулена в мистерия – Франческо Гулино, наричан „агент Пикадили” е разпитван от Ми-5 и от Скотланд ярд.

Георги Марков
Георги Марков Източник: БТА

Наричат покушението едно от най-загадъчните убийства от времето на Студената война. Дръзкото „убийство с чадър“ на Георги Марков през 1978 г. в Лондон чрез инжектиране на смъртоносна доза рицин с помощта на модифициран чадър е било разследвано от Скотланд Ярд. Смята се, че е извършено от агенти на българската Държавна сигурност, вероятно с помощта на КГБ. Един от основните заподозрени е Франческо Гулино - италианец, който се предполага, че бил агент на Държавна сигурност с кодово име „Пикадили“. Въпреки сериозните подозрения срещу него, Гулино никога не е бил обвинен официално за убийството.

През годините случаят на Георги Марков е обект на множество разследвания и документални филми, но истинската самоличност на убиеца му и пълният мащаб на операцията остават обвити в тайна. Случаят е символ на репресиите, на които са подложени дисидентите от комунистическите режими по време на Студената война.

През 2023 г. в предаването „На фокус” по NOVA братовчедът на Георги Марков – Любен, споделя, че няма да има осъдени, защото няма кой да ги осъди. "Георги Марков е убит от българската държава. Акцентът е, че ДС е извършила това мероприятие, но там нищо не се е правило без да се нареди от БКП. Твърди, че Георги Марков е бил агент, но това са версии, изкарани от близки до убиеца. Страхувал се е, имал е основания, защото е бил предупреден. През 1991 г. направиха разследвания двама перфектни криминалисти. Разпитвани са 122 души, повече от 80 са хора, свързани с ДС и партията. Започвайки от Тодор Живков", разказа преди 3 години Любен. И допълни, че дъщерята на Марков живее в САЩ, докато съпругата му е във Великобритания.

От своя страна приятелят на писателя Димитър Бочев смята, че липсата на осъдени говори "колко сме неспособни да преработим зловещото си комунистическо минало".

Георги Марков Убийство с чадър Държавна сигурност Студена война Рицин Лондон Тодор Живков КГБ
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