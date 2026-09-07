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БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

Потреблението продължава да бъде основният двигател на БВП, докато външнотърговското салдо остава на отрицателна територия

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 15:39
БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.
Източник: iStock

Б рутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 2,8 на сто през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година и с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие, съобщи днес Националният статистически институт (НСИ). 

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Данните да коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка, която посочваше растеж от 2,7 на сто на годишна основа и 0,6 на сто на тримесечна. 

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Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината БВП е нараснал с 2,9 на сто спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,7 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г.

През второто тримесечие на 2026 г. за крайно потребление се изразходват 79,0 процента от БВП, докато инвестициите формират 23,0 процента от БВП, посочва статистическото ведомство. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Редактор: Стела Христова
Източник: Елена Савова/БТА    
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