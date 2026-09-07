Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си

С еверна Корея и Русия откриха днес първия автомобилен мост помежду си, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Съоръжението пресича граничната река Тюмен и двете страни го определят като важен етап в стратегическото си партньорство.

Мостът се намира близо до построения през 1959 г. железопътен „Мост на дружбата“ . Вече има директни въздушни и железопътни връзки между Москва и Пхенян.

🇰🇵🇷🇺 North Korea and Russia opened their FIRST-ever road bridge today, spanning the Tumen River... pic.twitter.com/ilxuh3cBCD — NEWS FLOW (@NEWSFLOW01) September 7, 2026

Руският премиер Михаил Мишустин заяви, че мостът трябва да стимулира развитието между двете страни в различни сфери - включително туризма - и да създаде нови работни места.

„Убеден съм, че разширяването на трансграничната транспортна инфраструктура ще даде мощен тласък за по-нататъшното развитие на търговското, икономическото, научното, технологичното и културното сътрудничество“, заяви чрез видеовръзка Мишустин на церемонията по откриването на моста.

North Korea and Russia open their first road bridge as Putin and Kim Jong Un deepen ties https://t.co/xnabFtUsCG pic.twitter.com/u45p31H28n — New York Post (@nypost) September 7, 2026

Строежът на новия мост, което се обсъждаше от години, започна през април миналата година. Строителството му беше договорено по време на посещение на президента Владимир Путин в Северна Корея през 2024 г.

Връзките между двете страни се засилиха от началото на войната в Украйна през 2022 г., като Пхенян изпрати хиляди войници в руската Курска област, за да помогне за отблъскване на украинското нахлуване там през 2024 г., припомня Ройтерс.